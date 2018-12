FedExCup: Mục tiêu kiếm tiền của các golf thủ hàng đầu

McIlroy ngược dòng ngoạn mục, giành FedEx Cup

Race To Dubai thuộc về hệ thống tích điểm vòng loại của 47 giải ở 27 quốc gia thuộc hệ thống của European Tour. Vòng đua cuối cùng thường diễn ra vào cuối tháng 11 hàng năm tại Dubai, với tổng giá trị giải thưởng cuối chặng đua là 8 triệu đôla. Còn FedExCup là hệ thống tích điểm trong khuôn khổ các giải đấu thuộc hệ thống PGA Tour có tổng cộng 46 sự kiện mỗi năm, tổng giá trị giải thưởng lên đến 67 triệu đôla. Đó chính vì lí do FedExCup luôn là mục tiêu kiếm tiền hàng năm của các golf thủ hàng đầu thế giới.

PGA Tour bước vào một kỷ nguyên mới trong năm 2007 với sự ra đời của FedExCup, một mùa giải dài để các golf thủ tích điểm cạnh tranh 35 triệu đôla tiền thưởng và đỉnh điểm sôi động là hệ thống bốn giải đấu Play-off cuối cùng của mùa giải để chọn ra nhà vô địch. Chỉ tính riêng bốn sự kiện Play-off đã có tổng cộng 32 triệu đôla tiền thưởng.

FedExCup là ước mơ lớn của mọi golf thủ.

Sơ bộ những golf thủ từng vô địch hệ thống giải đấu này là Tiger Woods (2007 và 2009), Vijay Singh (2008), Jim Furyk (2010), Bill Haas (2011), Brandt Snedeker (2012 ), Henrik Stenson (2013), Billy Horschel (2014), Jordan Spieth (2015) và năm nay 2016 là Rory Mcllroy.

Thông qua mùa giải PGA Tour, các golf thủ phải phấn đấu đạt được thứ hạng cao để lọt vào một trong số 125 người có tích điểm tốt nhất sau 42 giải, điều này mới đáp ứng đủ điều kiện để được tham dự vòng Play-off. Ở các tuần lễ then chốt, golf thủ lần lượt tham dự và loại dần từ giải The Barclays tại New Jersey, New York (125 người), Deutsche Bank Championship tại Boston (100 người), BMW Championship tại Indianapolis (70 người) và cuối cùng còn lại 30 người cho đỉnh cao Tour Championship tại Atlanta.

Đường đến vô địch FedExCup 2016 của Rory Mcllroy

Trước khi bước vào vòng cuối cùng giải Tour Championship chủ nhật tuần trước, mọi dự đoán đều nghiêng về Dustin Johnson. Golf thủ người Mỹ đang có phong độ chói sáng trong năm 2016, là đương kim vô địch US Open, nắm thế thượng phong với số điểm vượt trội và thậm chí còn dẫn đầu cho đến ngày thi đấu thứ ba với tổng điểm âm 8. Tuy nhiên bước vào ngày thi đấu cuối cùng, anh đã không thể giữ vững vị trí dẫn đầu hoặc chí ít là nằm trong Top 5 nên phải chờ các golf thủ nhóm dẫn đầu sảy chân mới mong trở thành nhà vô địch của FedExCup.

Trái lại, hai golf thủ có phong độ không thực sự cao khi kết thúc ngày thi đấu thứ ba với âm 6 gậy là Rory Mcllroy và Ryan Moore đã ngược dòng ngoạn mục. Họ ghi tới sáu gậy âm ở ngày thi đấu thứ tư, đáng kể nhất là cú eagle hố 16 và birdie ở hố 18 của Rory để ghi tên mình vào Top 3 golf thủ có điểm âm nhiều nhất (-12), cùng với Kevin Chappell.

McIlroy đã khép lại mùa giải cá nhân một các mỹ mãn.

Ba golf thủ bước vào trận đấu play-off tại hố số 18 ở Atlanta đầy căng thẳng. Có lẽ lúc này Rory tin rằng cơ hội đoạt FedExCup là lớn hơn bao giờ hết, nên anh đã chiến thắng tâm lí bản thân với những cú putt áp lực. Trước đó Kevin Chappell đã hòa par, coi như đã loại khỏi cuộc chơi ngay hố đầu tiên. Cuối cùng cú putt từ khoảng cách 3 yard đã đem về điểm birdie cho Rory.

Ở hố play-off thứ hai và thứ ba, cả Rory lẫn Ryan đều hòa par. Tổ trọng tài quyết định tiếp tục thi đấu play-off hố thứ tư để tìm ra nhà vô địch. Với bản lĩnh của golf thủ từng xếp số một thế giới và chiến thắng ở nhiều giải major như Rory thì tinh thần và kỹ năng là một lợi thế rất lớn. Nó đã giúp anh hạ gục Ryan Moore bằng điểm birdie và nâng chiếc cup vô địch FedExCup cùng với 10 triệu đôla tiền thưởng, đồng thời lĩnh thêm 1,5 triệu đôla từ chức vô địch giải Tour Championship.

Ngay sau giải đấu bộn tiền, Rory sẽ cùng các đồng đội ở đội tuyển châu Âu thi đấu ở Ryder Cup không hề có giá trị tiền thưởng. Các trận đấu của giải này diễn ra theo format Match Play mang đầy tính chất tinh thần đồng đội, với những trận đấu fourball, foursome và các trận đấu đơn match-play, diễn ra từ 30/9 đến 2/10. Giải được truyền hình trực tiếp trên các kênh Fox Sport, Golf Channel và trên kênh fanpage Vietnam Golf Community.

Trịnh Thành