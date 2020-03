Federer vô đối về giao bóng hai năm năm qua

Theo Infosys, tay vợt 38 tuổi Roger Fedeer hiện dẫn đầu ATP Tour về số điểm thắng giao bóng hai trong giai đoạn 2015-2019.

Đó cũng là thời kỳ mà nhóm "Big Three" gồm Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic thay nháu thống trị ba vị trí đầu của bảng điểm ATP. Xét về số điểm thắng giao bóng hai, không tay nào có thể qua mặt được Big Three suốt năm năm từ 2014 đến 2019, và trong đó, Federer là số một.

Chủ nhân 20 danh hiệu Grand Slam thắng 4.237 điểm trong tổng số 7.229 điểm giao bóng hai, đạt tỷ lệ 58,61%. Kém 1%, Nadal xếp thứ hai với tỷ lệ 57,86%, khi thắng 4.011 trong 6.932 điểm. Còn tay vợt số một thế giới hiện tại Novak Djokovic đứng thứ ba với tỷ lệ 56,92% - thắng 4.407 trong 7.742 điểm.

Giao bóng hai là một trong những bí quyết giúp Federer trụ vững trong nhóm Big Three. Ảnh: Reuters.

Cả Federer lẫn Nadal đều đạt tỷ lệ 60% thắng điểm giao bóng hai trên bề mặt sân cỏ, trong đó Federer là 60,16% và Nadal là 60,03%.

Trong các so sánh thống kê giai đoạn năm năm (2015-2019), Infosys chỉ tính các tay vợt có ít nhất từ 1.000 cú giao bóng hai trở lên.

Tỷ lệ thắng điểm giao bóng hai trên các mặt sân của Federer, Nadal, Djokovic

Sân cứng Sân đất nện Sân cỏ Roger Federer 58,10% 58.49% 60.16% Rafael Nadal 56.97% 58.65% 60.03% Novak Djokovic 58.06% 54.69% 56.21%

Đứng thứ tư trong thời kỳ đó là John Isner với tỷ lệ 56,54% thắng điểm giao bóng hai (thắng 3.754 trong 6.640 điểm). Danh hiệu ATP gần nhất của tay vợt Mỹ là chức vô địch Hall of Fame Open 2019 ở Newport năm ngoái, nơi Isner đã thắng 67 trong 114 điểm giao bóng hai, tương ứng tỷ lệ 58,77%.

Lần lượt xếp theo thứ tự từ thứ năm đến thứ mười gồm, Milos Raonic với tỷ lệ 56,17% (3.507 trong 6.243 điểm), Ivo Karlovic 55.63% (3.142 trong 5.648 điểm), Stan Wawrinka 55,48% (4.805 trong 8.661 điểm), Reilly Opelka 55,09% (1.261 trong 2.289 điểm), Juan Ignacio Londero 54,69% (752 trong 1.375 điểm) và Miomir Kecmanovic 64,55% (744 trong 1.364 điểm).

Ca phẫu thuật đầu gối vừa qua khiến Federer vắng mặt khoảng bốn tháng bỏ lỡ cơ hội đoạt danh hiệu Ánh dương năm nay - vô địch Indian Wells và Miami Mở rộng. Tuy nhiên, trong giai đoạn năm năm qua, "Tàu tốc hành" vẫn dẫn đầu về số điểm thắng giao bóng hai ở hai giải Masters 1000 đó, với tỷ lệ 60,36% (504 trong 835 điểm.

Một trong những yếu tố quan trọng để thấy tầm quan trọng của giao bóng hai chính là các tay vợt trả bóng có thể thường xuyên đưa bóng trở lại cuộc chơi. Tính trung bình tại Australia Mở rộng 2020, tỷ lệ trả giao bóng một không thành công là 37%, nhưng đến lượt giao bóng hai, tỷ lệ đó giảm xuống còn 17%.

Djokovic, người giành chức vô địch ở Down Under vừa qua, dẫn đầu Big Three về tỷ lệ giao bóng hai khiến đối thủ không thể trả thành công với 22% (40 trong 185 điểm). Lần lượt tiếp theo là Nadal với 18% (28 trong 153 điểm) và Federer là 17% (37 trong 219 điểm).

Tính trong suốt sự nghiệp, người đứng đầu giải ATP Tour về tỷ lệ thắng điểm giao bóng hai là Rafael Nadal. Tay vợt 33 tuổi đã thắng 15.327 trong tổng số 26.692 điểm, đạt tỷ lệ 57,42%.

Tính từ đầu mùa giải năm nay, Nadal đã thắng 13 và thua 3 trận, trong đó có chức vô địch giải ATP 500 trên sân đất nện ở Acapulco tuần qua. Đó cũng là danh hiệu ATP thứ 85 trong sự nghiệp của tay vợt Tây Ban Nha, xếp thứ tư trong kỷ nguyên Mở, đứng sau lần lượt những cái tên gồm Jimmy Connors (109 danh hiệu), Roger Federer (103) và Ivan Lendl (94).

Bình An (theo Infosys ATP)