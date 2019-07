Thua trận, nhưng Federer có số điểm winner gần gấp đôi so với Djokovic (94 so với 54). Anh cũng lên lưới hiệu quả hơn cứu được nhiều break-point hơn (63% so với 46%), thắng nhiều break-point hơn (54% so với 38%).

Theo BBC, thất bại của "Tàu tốc hành" chủ yếu đến từ việc đánh hỏng nhiều hơn. FedEx mắc 62 lỗi đánh hỏng, nhiều hơn 52 của Djokovic. Ở những loạt bóng bền, tay vợt người Serbia thắng, nhờ Federer đánh ra ngoài hoặc rúc lưới.