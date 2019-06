Federer lo lắng vì an ninh ở Roland Garros 2019

Tay vợt Thụy Sỹ không hài lòng với công tác đảm bảo an ninh ở giải Grand Slam đất nện đang diễn ra tại Paris.

"Đối với một giải đấu lớn thì điều đó sẽ khiến ai cũng cảm thấy rất lo lắng khi trải qua", Roger Federer nói trên Aargauer Zeitung (Thụy Sỹ) hôm 3/6, khi được hỏi về việc một vài fan nhí chạy thẳng vào sân tập của anh.

"Lẽ ra, các buổi tập của VĐV phải được bảo đảm an toàn. Những đứa trẻ rất dễ bị va chạm với một tay vợt cân nặng tới 120 kg và không may nếu xảy ra thì thật khôn lường. Thật quá đơn giản để nhảy bổ vào sân. Những nhân viên an nình không thể chỉ đứng im trong bộ vest và cà vạt. Mọi người đều thấy thất vọng", hạt giống số ba nói tiếp.

Federer cảm thấy không an toàn khi tranh tài tại Roland Garros năm nay. Ảnh: RG.

Federer trải qua ba năm liền không dự Roland Garros, trước khi trở lại năm nay. Sự hiện diện của anh làm người hâm mộ phát cuồng. Nhiều CĐV còn tin rằng đây sẽ là lần cuối cùng họ còn thấy "Tàu tốc hành" trên sân đất nện, vì tay vợt Thụy Sỹ đã 37 tuổi và sắp giải nghệ. Đây là lý do tạo nên cơn sốt Federer, khi người hâm mộ tìm mọi cách để mua vé vào sân, và thậm chí xé rào sân tập, chỉ để được thấy, gặp thần tượng.

Federer cũng lo lắng khi không thấy bóng dáng các nhân viên an ninh trên quãng đường dài khoảng 50 mét từ phòng thay đồ đến phòng họp báo. "Tôi không thích điều đó một chút nào. Những tay vợt như chúng tôi phải cảm thấy an toàn", chủ nhân 20 danh hiệu Grand Slam nói.

Federer cũng giải thích thêm việc anh lách sang cửa đi bên cạnh ở Roland Garros. "Để tránh mọi thứ rắc rối có thể xảy ra và không làm một ai bị thương".

"Tàu tốc hành" vẫn đang băng băng trên hành trình lịch sử đến ngôi vô địch Grand Slam thứ 21. Sau ba trận liên tiếp chiến thắng, Federer đã có mặt tại tứ kết và sẽ gặp đồng hương Stan Wawrinka - tái hiện cuộc đấu giữa hai người cũng tại giải Grand Slam đất nện cách đây bốn năm. Ở lần chạm trán năm 2015 đó, Wawrinka đánh bại Federer để thẳng tiến đến chức vô địch Roland Garros đầu tiên và là danh hiệu Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp.

Federer hiện chiếm ưu thế đối đầu với tỷ số 22-3 trước Wawrinka. Nhưng cả ba lần "FedEx" thua đối thủ đồng hương đều diễn ra trên sân đất nện, gồm hai lần ở Monte Carlo (2009, 2014) và một lần ở Paris (2015).

Bình An