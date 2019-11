English độc chiếm đỉnh bảng Mayakoba Golf Classic

Đỉnh bảng sự kiện PGA Tour tại Mexico đổi chủ khi golfer hạng 220 thế giới Harris English vươn lên dẫn đầu ở điểm -13.

Năm 2013, English đăng quang ở Mayakoba Golf Classic. Từ đó đến nay, anh chưa từng hưởng được hương vị chiến thắng ở giải đấu này và phải chịu cơn hạn danh hiệu kéo dài 170 giải đấu.

Vòng nhập cuộc giải năm nay, anh tích luỹ được sáu gậy sau khi hoàn tất 18 hố bằng 65 gậy. Tại vòng hai hôm 16/11, English chiếm vị trí thuận lợi để lặp lại chiến tích năm xưa bằng bảng điểm 64 gậy không bogey trong đó có birdie liên tiếp ở hai hố cuối.

English đang có cơ hội tốt để chinh phục danh hiệu PGA Tour thứ ba trong sự nghiệp. Ảnh: Reuters.

Lên chuyên nghiệp từ năm 2011, English nhanh chóng ghi tên vào danh sách nhà vô địch, một lần ở hệ thống hạng hai Korn Ferry Tour, hai lần ở PGA Tour. Tuy nhiên trước khi bước sang tuổi 30, sự nghiệp của anh chững lại. Ba mùa giải trước, English đạt vị trí trung bình 131 trên bảng xếp hạng chung cuộc FedEx Cup. Anh ra khỏi top 200 thế giới và phải trở lại Korn Ferry Tour để tranh thẻ thăng hạng. Mùa này, English đang ở trên đà phong độ tốt với ba lần cán đích trong top 10 qua bốn lần xuất trận.

Kém đỉnh bảng một gậy, Vaughn Taylor giữ vị trí thứ hai. Vị trí kế tiếp thuộc về Brendon Todd, nhà vô địch Bermuda Championship cách đây hai tuần.

Từ vị trí đỉnh bảng ở điểm -9 trước khi vào vòng hai, Danny Lee đánh 70 gậy và rơi vào nhóm T4 ở điểm -10, bên cạnh Adam Long và Robby Shelton. Sau vòng khai cuộc ấn tượng và vòng hai sa sút, Lee nói: "Tôi hỏng vài cú gạt, ghi bogey ở hố par5. Golf là thế mà".

Có đến năm golfer Mỹ trong sáu người giữ nhóm đầu cuộc tranh cúp nhưng khán giả địa phương đang dành hậu thuẫn lớn cho anh em nhà Ortiz người bản xứ. Cả hai đạt điểm tốt nhất trong bảy golfer Mexico góp mặt tại giải. Alvaro Ortiz đánh 76 gậy vào ngày sinh nhật tuổi 24 của anh để hiện diện trong nhóm T7, kém bốn gậy so với đỉnh bảng. Kém em trai một gậy, Carlos Ortiz, 28 tuổi có mặt nhóm T10.

Alvaro cho biết: "Bố xem anh Carlos thi đấu ở nửa chặng đầu rồi sau đó theo tôi ở chín hố sau. Mẹ tôi thì cổ vũ theo chiều ngược lại. Họ luân phiên tháp tùng anh em tôi".

Đương kim vô địch Matt Kuchar thuộc nhóm T23 có điểm -5 trước khi vào vòng áp chót.

Với danh sách thi đấu 132 người, trong đó có một golfer nghiệp dư, việc cắt loại được thực hiện ở điểm -1. Theo đó, có 82 đấu thủ giành được vé đấu 36 hố cuối. Cựu số một thế giới Jason Day không có mặt trong số này ở lần đầu dự Mayakoba trong mười năm qua.

Mưa to gây ngập sân El Camaleon, par71 làm giải trễ tiến độ ban đầu. Do đó, các golfer kết thúc vòng ba hôm 17/11 sẽ tiếp tục giải quyết các hố vòng bốn nhiều nhất có thể để giải hạ màn vào đầu tuần (giờ địa phương đi sau 12 tiếng so với giờ Hà Nội).

Quốc Huy (theo PGA Tour)