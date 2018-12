Dự kiến hành trình đón U23 về trung tâm Hà Nội

Cả nghìn cảnh sát được huy động bảo vệ an ninh trước và sau trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Ảnh: Ngọc Thành

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc giải vô địch U23 Châu Á, đội tuyển U23 Việt Nam từ Thường Châu (Trung Quốc) sẽ về Hà Nội vào sáng chủ nhật 28/1, sớm hơn nửa ngày so với lịch trình ban đầu.

Dự kiến, đội tuyển đến sân bay Nội Bài lúc 12h và được đón bằng xe buýt mui trần, sau đó diễu hành về trung tâm Hà Nội để chung vui cùng người hâm mộ.

Đại diện phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội, cho biết hiện các phương án dự kiến đón, dẫn đội tuyển U23 Việt Nam về trung tâm đã được đưa ra nhưng "chưa chốt", vì trước mắt đơn vị đang tập trung vào bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau trận đấu chung kết vào chiều nay.

Công an Hà Nội căng mình điều tiết giao thông sau chiến thắng

Theo thông tin ban đầu, dự kiến đoàn đội tuyển U23 sẽ được dẫn bằng môtô đặc chủng, đi từ sân bay Nội Bài theo đường Võ Nguyên Giáp và qua cầu Nhật Tân rồi về đường Võ Chí Công để vào trung tâm thành phố. Trong chiều 28/1, đoàn sẽ rời trung tâm để về khách sạn cạnh sân vận động Mỹ Đình, sau đó dự chương trình chào đón, giao lưu với cổ động viên vào chiều tối cùng ngày.

Các tuyến đường dự kiến đoàn đi qua từ trung tâm thành phố về sân vận động Mỹ Đình gồm: Kim Mã - Liễu Giai -Nguyễn Chí Thanh -Trần Duy Hưng và qua Đại lộ Thăng Long...

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội, đơn vị cũng sẽ cử lực lượng tham gia chốt ở các điểm nằm trong phương án bảo vệ và dẫn đoàn U23 Việt Nam về trung tâm TP Hà Nội.

Hàng trăm 'đầu trần, kẹp ba' mừng U23 Việt Nam vào bán kết cúp Châu Á

Về phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước và sau khi diễn ra trận chung kết của đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan vào 15h chiều nay, lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội cho biết đơn vị huy động 100% lực lượng với hàng chục tổ công tác sẽ chốt ở các điểm chính, nơi có màn hình chiếu phục vụ người dân.

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Sân vận động Mỹ Đình,... hàng trăm cảnh sát sẽ được bố trí chốt trực. Khi kết thúc trận đấu, các tổ công tác được phân công đảm bảo an toàn giao thông, chống các trường hợp cổ vũ quá khích, đua xe trái phép.

Trung đoàn cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội cũng lên ba phương án bảo vệ với 100% quân số được huy động, gồm bảo vệ tại sân vận động Mỹ Đình, quảng trường Cách mạng tháng 8 và phòng chống đua xe trái phép sau trận đấu.

Các tổ công tác của trung đoàn cảnh sát cơ động sẽ phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông, làm việc từ 13h30 tại các điểm phục vụ nhân dân xem trận thi đấu cho đến khi kết thúc.

Để phòng ngừa và ngăn chặn những hành vi cổ vũ thiếu ý thức như chạy nhanh, vượt ẩu, rú ga,... Trung đoàn Cảnh sát cơ động bố trí 35 chốt trọng điểm tại nội thành và một số chốt ở ngoại thành Hà Nội. Lực lượng chức năng làm việc từ 13h ngày 27/1 cho đến khi kết thúc, có thể kéo dài đến 5h sáng 28/1.

Ngoài ra, hàng trăm công an phường, trật tự phường cùng dân phòng và cảnh sát trật tự, cảnh sát hình sự cũng tham gia đảm bảo an ninh trật tự trước và sau khi diễn ra trận đấu.