Drogba: 'Malaysia nghĩ rằng họ mạnh hơn Việt Nam'

Drogba trên sân khấu giao lưu với khán giả Việt Nam.

Drogba đang trong chuyến công du của Chelsea, mang tên "Drive for more" hợp tác cùng nhà tài trợ áo đấu chính thức Yokohama. Trước khi tới TP HCM, Drogba đã có mặt ở Malaysia và bất ngờ khi nhận được rất nhiều câu hỏi về tuyển Việt Nam.

"Khi ở Malaysia, tôi được hỏi rất nhiều về Việt Nam. Người hâm mộ ở đó nghĩ rằng đội tuyển của họ mạnh hơn các bạn", Drogba cười lớn, và cho biết đây chỉ là câu nói đùa trong cuộc phỏng vấn. "Thực tế là Malaysia rất khát khao đánh bại Việt Nam ở chung kết. Họ tin rằng đó là những trận chung kết tuyệt vời".

Việt Nam hòa 2-2 với Malaysia ở trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil. Hai đội sẽ tái đấu để định đoạt ngôi vương Đông Nam Á vào thứ Bảy, 15/12. Đây đang là thời khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam khi lần đầu tiên vào chung kết AFF Cup kể từ chức vô địch năm 2008.

Drogba truyền cảm hứng cho chiến dịch Drive For More.

Những khoảnh khắc lịch sử không phải là điều xa lạ với Drogba, người từng giành vô số vinh quang trong sự nghiệp. Kể từ danh hiệu đầu tiên tại Chelsea là Cup liên đoàn 2004, khi anh ghi một bàn giúp đội bóng lội ngược dòng trước Liverpool ở chung kết, Drogba đoạt thêm bốn chức vô địch Ngoại hạng Anh, bốn Cup FA và một Champions League.

Đây cũng là lý do Yokohama lựa chọn Drogba là đại sứ cho chiến dịch "Drive for more". Nguồn cảm hứng từ Drogba là sự khẳng định của Yokohama về những giá trị mang lại: Sức mạnh, sự bền bỉ và chiến đấu để giành chiến thắng. "Champions League là danh hiệu lớn nhất sự nghiệp của tôi", chân sút Bờ Biển Ngà thừa nhận. Đó là trận đấu mà Drogba được nhớ tới với hai khoảnh khắc định đoạt số phận, cú đánh đầu gỡ hòa và pha đá luân lưu thành công cuối cùng cho Chelsea.

Drogba sẽ theo học khóa huấn luyện viên và người hâm mộ có thể chờ đợi anh tái xuất trên sân cỏ trong vai trò mới.

Drogba đã trải qua một chặng đường dài trong sự nghiệp, từ quê nhà Bờ Biển Ngà, lên đỉnh cao với Chelsea và trải nghiệm bóng đá ở cả Trung Quốc và Mỹ. Sau khi giải nghệ, anh cho biết sẽ dành thời gian cho bản thân và đang cân nhắc việc thử sức ở một vai trò mới như huấn luyện viên. Ở bất cứ vai trò nào, Drogba khẳng định sẽ gắn liền với bóng đá như lời cam kết dành cho người hâm mộ.

Mỹ Cẩm