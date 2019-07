Dressel phá kỷ lục thế giới 10 năm của Michael Phelps

Kình ngư 22 tuổi người Mỹ về nhất bán kết 100m bướm sau 49,50 giây ở giải bơi lội thế giới tại Hàn Quốc tối 26/7.

Xuất phát ở làn bốn, Caeleb Dressel dẫn đầu từ sớm và nhanh hơn kỷ lục thế giới của Phelps 0,53 giây sau 50 m đầu tiên. Dressel hoàn thành phần thi với 1,44 giây nhanh hơn so với người về nhì - Andrei Minakov. Kỷ lục thế giới cũ ở cự ly này thuộc về Phelps tại giải thế giới tháng 8/2009 tại Rome (Italy), với 49,82 giây. Thành tích của Dressel nhanh hơn đàn anh 0,32 giây.

"Chúc mừng Caeleb Dressel. Thật phấn khích khi thấy cậu xuất phát, đổi chiều dưới nước và quạt tay mạnh mẽ. Tuần này cậu đã bơi quá nhanh và hoàn toàn xứng đáng với kỷ lục", Phelps viết lên Instagram.

Dressel vượt mặt đàn anh Michael Phelps. Ảnh: AP.

Đây là lần thứ hai Phelps bị phá kỷ lục thế giới tại giải năm nay. Trước đó ở nội dung 200m bướm, kình ngư 19 tuổi người Hungary Kristof Milak cũng phá kỷ lục tồn tại 10 năm của Phelps với thành tích một phút 50,73 giây. Milak cũng dự bán kết 100m bướm và anh cán đích thứ ba sau 50,95 giây. Chung kết 100m bướm diễn ra tối 27/7 và Dressel tỏ ra có ưu thế trước Minakov và Milak.

Đây là HC vàng thứ tư của Dressel tại Gwangju (Hàn Quốc), sau nội dung 50m bướm, 100m tự do và 4x100m tự do tiếp sức nam. Anh vẫn còn nội dung 50m tự do, 4x100m tự do tiếp sức nam nữ và 4x100m hỗn hợp tiếp sức nam.

Dressel sinh ra ở bang Florida, nổi lên với HC vàng Olympic trẻ 2013 nội dung 100m tự do. Anh có sở trường bơi tự do, bướm và hỗn hợp ở cự ly 50m và 100m. Tại giải thế giới 2017, anh đạt bảy HC vàng, trong đó có ba huy chương cá nhân.

Xuân Bình (theo Swimswam)