Độ tuổi nào cũng có thể chơi golf

Thông tin được huấn luyện viên Phạm Minh Đức, thành viên của hiệp hội người chơi golf chuyên nghiệp (PGA) tại Australia chia sẻ ở talkshow "Khỏe đẹp cùng golf". Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Triển lãm bất động sản Novaland Expo diễn ra ngày 4-8/12, có sự tham dự của của Á hoàng golf Hải Anh, Hoa hậu quý bà Thu Hoài - Tổng giám đốc Viện thẩm mỹ Khơ Thị, bác sĩ Alan Wong đến từ Singapore.

Yếu tố quan trọng khi chơi golf

Theo PGA Phạm Minh Đức, môn thể thao golf phù hợp cho nhiều lứa tuổi, bất cứ ai cũng có thể chơi golf, không đòi hỏi quá nhiều sức nhưng để chơi tốt, có bốn kỹ thuật cơ bản cần nắm là xoay người đánh bóng (swing), kỹ thuật chip, đánh cát, gạt bóng.

Với người mới chơi, khó nhất là kỹ thuật xoay người đánh bóng sao cho như ý muốn và bóng bay lên cao. Với người tập luyện golf chuyên nghiệp, những cú đánh ngắn sẽ không dễ dàng, vì muốn tấn công trực tiếp, chiến thắng đối thủ cần đánh vào lỗ, nhưng xác suất đánh ra ngoài lại rất cao.

Người chơi nghiệp dư hay vận động viên đều có thể chơi golf tốt nếu được đào tạo kỹ thuật, vững tâm lý, có chiến thuật và trang thiết bị tập luyện hiện đại. Trong đó, kỹ thuật nên ưu tiên hàng đầu. Nếu chơi tốt, golf thủ ít bị rào cản hơn để ghi điểm.

Golf là môn thể thao cá nhân nên người chơi dễ bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài, nhất là khi thấy đối thủ chơi hay. Golfer chỉ nên tập trung đến phần chơi của mình, không cho cảm xúc mỗi cú đánh ảnh hưởng đến cú đánh tiếp theo.

"Khi kỹ thuật, tâm lý đã vững, golf thủ cần có chiến thuật. Mỗi sân golf có địa hình khác nhau nên phải tính toán đánh bóng vào khu vực nào, sao cho cú đánh tiếp theo là dễ nhất, không phải thấy cờ ở đâu là đánh vào vị trí đó hay đánh càng xa sẽ càng tốt. Người chơi nên cân nhắc vị trí bẫy để đánh bóng xa cho qua bẫy hay sẽ lùi lại", anh Đức nói.

Golf mang tính cá nhân nhiều hơn nên người chơi cần thấy lợi ích, niềm vui khi tập luyện, nhất là đối với thế hệ trẻ. Ngay từ khi mầm mon (3-4 tuổi), phụ huynh đã có thể cho bé chơi golf như cách để thư giãn, tăng cường khả năng vận động, gieo cho bé tình yêu với môn thể thao này. Sân tập hiện đại với không gian xanh, huấn luyện nắm bắt tâm lý học viên là yếu tố quan trọng, góp phần mang đến hứng khởi cho người chơi, phát triển đội ngũ vận động viên trẻ của nước ta.

Anh Đức kể, khi anh chơi golf cách đây 20 năm, môn thể thao này chưa phổ biến, tập luyện rất khó khăn, sân bãi hạn chế, nhưng hiện nay, golf ở nước ta rất phát triển. Việt Nam đã có những đơn vị đào tạo bài bản, tạo điều kiện cho bạn trẻ theo đuổi đam mê, có tiềm năng phát triển du lịch golf rất lớn. Sắp tới đây, các tay golf còn có cơ hội được huấn luyện tại một trong những sân golf quy mô lớn nhất nước, thiết kế chuẩn quốc tế tại học viện golf NovaWorld Phan Thiết được phát triển bởi tập đoàn Novaland.

Cụm sân golf 36 lỗ của dự án đủ điều kiện thi đấu các giải PGA chuyên nghiệp. Sự kiện này dự kiến thu hút những golf thủ thế giới đến với Việt Nam thi đấu, trải nghiệm và cũng tạo cho bạn trẻ học hỏi kinh nghiệm, nâng cao năng lực. "Những giải golf quốc tế thu hút đông khách du lịch, vì thế các dự án có cụm sân đủ điều kiện tổ chức các giải này cũng góp phần giúp cho bất động sản gần đó gia tăng giá trị", anh Đức chia sẻ thêm.

Chăm sóc sức khỏe khi chơi golf

Bên cạnh việc nắm vững kỹ thuật golf, người chơi cần có chế độ chăm sóc sức khỏe để duy trì sức bền, theo đuổi đam mê. Đây cũng là nội dung được nhiều người quan tâm đặt câu hỏi tại talkshow.

Chia sẻ tại sự kiện, bác sĩ Alan Wong của Viện thẩm mỹ Khơ Thị cho biết, người chơi golf không cần có chể độ ăn uống quá kiêng khem. Trong các nhóm chất cần chú trọng protein có lợi cho hệ cơ, góp phần cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. Golfer có thể ăn uống nhẹ nhàng trước khi ra sân.

Bác sĩ Alan Wong cho biết thêm, golf có nhiều lợi ích cho sức khỏe, đơn cử là có lợi cho cơ xương khớp và giấc ngủ. Nhóm cơ vận động, co giãn tạo sự dẻo dai, linh hoạt. Khi chơi golf đều đặn, cơ thể tiết ra hoóc môn giúp bạn nhanh buồn ngủ, giấc ngủ ngon và sâu hơn. Bộ môn này không giới hạn về độ tuổi, thời gian tập luyện. Bạn có thể chơi nhiều giờ trong ngày, nhiều lần trong tuần, chơi càng nhiều càng có lợi, xương chắc khỏe hơn, ăn uống ngon miệng hơn. Những người bị chấn thương lưng, cột sống ở mức độ nhẹ vẫn có thể chơi golf. Điều cần chú ý là chơi đúng kỹ thuật để không xảy ra chấn thương, ảnh hưởng khả năng vận động.

PGA Minh Đức chia sẻ thêm, người chơi golf ở Việt Nam như cách để thư giãn có độ tuổi trung bình khá cao nên dễ gặp chấn thương. Trước khi tập luyện, huấn luyện viên sẽ cho bạn thực hiện khoảng 10-15 bài tập chuyển động để đánh giá khả năng các nhóm cơ của hệ vận động. Một số bài tập bộ trợ cơ xương, cột sống, thắt lưng... có lợi cho người chơi golf, nhất là những người bị chấn thương.

Theo Hoa hậu quý bà Thu Hoài, CEO Viện thẩm mỹ Khơ Thị, khi chơi golf, làn da còn dễ bị tác động của ánh nắng mặt trời nên bước cấp ẩm cho da rất cần thiết. Khi mới đi tập về, bạn không nên đắp mặt nạ hoặc sử dụng sản phẩm làm trắng da vì dễ bị nám. Theo kinh nghiệm của chị, các tinh chất lô hội giúp dưỡng ẩm cho da tốt nhất, góp phần chống lại lão hóa, rất thích hợp cho golfer, buổi tối nên dưỡng ẩm, đắp mặt nạ, dưỡng da và thư giãn.

Kim Uyên

Tập đoàn Novaland đang triển khai Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Phan Thiết quy mô 1.000 ha với cụm sân golf 36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế, đủ điều kiện đăng ký các giải thi đấu PGA chuyên nghiệp. Sân golf được thiết kế bởi Greg Norman Golf Course Design - đơn vị chuyên thiết kế sân golf nổi tiếng với hơn 100 sân golf khai trương ở 34 quốc gia và 6 châu lục, dự kiến đưa vào vận hành năm 2020.

Novaland cũng đã ký kết hợp với hai đơn vị gồm The Professional Golfers’ Association of America (The PGA of America - Hiệp hội Gôn chuyên nghiệp Mỹ) và International Management Group (IMG - một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về lĩnh vực thể thao, sự kiện, truyền thông và thời trang) đưa mô hình đào tạo golf theo tiêu chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo golf chuyên sâu cho các vận động viên nổi tiếng thế giới và đưa các giải đấu golf tầm cỡ về Việt Nam.