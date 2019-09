Djokovic vẫn khao khát vượt Federer

Số một thế giới Novak Djokovic không nản chí sau khi dừng bước tại vòng 4 Mỹ Mở rộng.

"Không có gì phải giấu giếm, tôi có khát vọng vượt qua Federer để trở thành người sở hữu nhiều Grand Slam nhất", Djokovic chia sẻ trên trang chủ ATP. "Nhưng phía trước vẫn là một chặng đường dài đầy chông gai và hy vọng. Mong rằng tôi có thể thi đấu đỉnh cao trong nhiều năm nữa. Tôi vẫn chưa nhìn thấy kết thúc của bản thân".

Djokovic vô địch bốn trong năm Grand Slam kế trước Mỹ Mở rộng 2019, nhưng bị loại ở vòng 4 giải đấu đang diễn ra tại New York. Tay vợt Serbia thua hai set đầu trước Wawrinka, rồi rút lui vì chấn thương vai trái. Số Grand Slam của "Nole" vẫn dừng lại ở con số 16, trong khi Rafael Nadal (18 Grand Slam) và Roger Federer (20) còn cơ hội gia tăng số danh hiệu lớn ngay tại Mỹ Mở rộng năm nay.

Djokovic không duy trì được thể trạng tốt tại Mỹ Mở rộng 2019. Ảnh: AP.

Bỏ lại thất bại, Djokovic dự định vẫn sẽ thi đấu trong phần còn lại mùa giải. Chủ nhân 16 Grand Slam dự kiến trở lại ở giải Rakuten Nhật Bản Mở rộng diễn ra sau đây bốn tuần, trước khi đến Thượng Hải bảo vệ danh hiệu ATP 1000.

"Mùa giải vẫn chưa kết thúc, vẫn còn nhiều giải đấu lớn phía trước", tay vợt 32 tuổi nói thêm. "Tôi còn rất nhiều điểm ATP cần bảo vệ để duy trì vị trí số một thế giới. Nadal, Federer và nhiều tay vợt mạnh khác đang chơi rất tốt. Hy vọng tôi có thể thi đấu, bởi khi khỏe mạnh, tôi thực sự yêu thích các giải đấu tại châu Á cũng như các sự kiện trong nhà. Tôi cũng thường chơi tốt ở những tháng cuối mùa giải".

Mục tiêu khác của Djokovic là cân bằng kỷ lục sáu lần trở thành tay vợt hay nhất năm của Pete Sampras. Trên bảng điểm ATP Race to London (bảng thành tích tính riêng trong năm 2019) lúc này, Nadal đang hơn Djokovic 140 điểm và khoảng cách này sẽ được gia tăng nếu tay vợt Tây Ban Nha đi sâu tại Mỹ Mở rộng. Federer, nếu đăng quang tại Flushing Meadows, sẽ bám sát Djokovic với 75 điểm kém hơn. Còn trên bảng thứ bậc ATP, Djokovic đang hơn Nadal và Federer lần lượt gần 4000 và 5000 điểm. Khoảng cách này chắc chắn bị thu hẹp sau Mỹ Mở rộng, do Djokovic không thể bảo vệ danh hiệu tại New York.

Nhân Đạt (theo ATP)