Djokovic: 'Không cần phải làm nóng trước Wimbledon 2019'

Tay vợt số một thế giới giải thích việc vắng mặt ở Queen's Club và những khó khăn phải đối mặt tại Grand Slam sân cỏ năm nay.

Djokovic không tham gia bất cứ giải sân cỏ nào trước thềm Wimbledon năm nay.

Mùa giải năm ngoái, Novak Djokovic đi đến tận chung kết Queen's Club và thua Marin Cilic. Nhưng thành tích đó cũng đủ tạo bàn đạp cho anh tiến đến đoạt chức vô địch Wimbledon sau đó, để giành danh hiệu Grand Slam thứ 14 trong sự nghiệp. Năm nay, Djokovic bất ngờ không dự bất cứ một giải sân cỏ nào trước thềm Wimbledon. Nguyên nhân dẫn đến việc này chính là thất bại ở trước Dominic Thiem tại bán kết Roland Garros vừa qua, nơi tay vợt Serbia đã bỏ lỡ cơ hội lần thứ hai vô địch liên tiếp cả bốn giải Grand Slam khác nhau.

"So với cùng kỳ năm ngoái, tình hình nay đã khác. Lúc đó tôi chỉ được chơi ít trận trước khi tham dự Wimbledon do vừa trở lại sau chấn thương khuỷu tay. Tôi tụt xuống đứng tận vị trí số 22 thế giới và phải làm nóng ở Queen's Club để chuẩn bị cho giải Grand Slam trên sân cỏ nước Anh. Nhưng hiện tại, sau một mùa giải sân đất nện vất vả, cơ thể tôi cần nghỉ ngơi để đạt phong độ tốt nhất", tay vợt số một thế giới giải thích về lý do tại sao vắng mặt ở Queen's Club năm nay.

Tuần qua, Djokovic đã phải tập luyện trên sân cứng ở quê hương Belgrade và tranh thủ thời gian bên gia đình. "Tìm giúp tôi một sân cỏ ở Belgrade để tôi có thể tập luyện? Chúng tôi không có một sân nào như thế ở Serbia. Hy vọng trong tương lai gần, chúng tôi sẽ xây dựng nó. Lý do mà tôi lựa chọn tập luyện ở đây chính là mặt sân này có một số điểm tương đồng sân cỏ như tốc độ bóng và khả năng di chuyển", tay vợt có bốn lần vô địch Wimbledon nói. "So với London, ở đây trời mát và dễ chịu hơn. Thi đấu trên mặt sân cỏ đòi hỏi một thói quen và phong cách chơi rất khác biệt so với các mặt sân khác. Cách tiếp cận cũng như thời gian phản ứng có đặc điểm riêng rất đặc thù.".

Ở Wimbledon 2019, Djokovic được xếp hạt giống số một và có khả năng sẽ chạm trán Nadal ở bán kết, bởi Roger Federer, nhờ chức vô địch thứ 10 tại Halle Mở rộng vừa qua đã vượt qua tay vợt Tây Ban Nha để xếp hạt giống số hai.

Điều đó đã khiến Nadal phản ứng rất mạnh về cách tính điểm xếp hạt giống ở Wimbledon khi cho rằng, ban tổ chức giải đã không tôn trọng các tay vợt nỗ lực giành điểm để đạt được thứ bậc cao trên ATP. "Bạn phải tôn trọng luật riêng của Wimbledon, dù thực lòng mà nói, tôi cũng ngạc nhiên với kiểu xếp hạt giống này. Federer vô địch giải nhiều lần nhất nhưng việc anh ấy chiếm suất hạt giống số hai của Nadal vẫn khiến tôi bất ngờ", Djokovic nói sau trận đấu biểu diễn ở Boodles hôm 26/6.

Bốc thăm phân nhánh đấu Wimbledon 2019 sẽ diễn vào 10h thứ Sáu 28/6, tức 16h cùng ngày theo giờ Hà Nội.

16 hạt giống hàng đầu ở Wimbledon 2019

Hạt giống nam Số Hạt giống nữ Novak Djokovic 1 Ashleigh Barty Roger Federer 2 Naomi Osaka Rafael Nadal 3 Karolina Pliskova Kevin Anderson 4 Kiki Bertens Dominic Thiem 5 Angelique Kerber Alexander Zverev 6 Petra Kvitova Stefanos Tsitsipas 7 Simona Halep Kei Nishikori 8 Elina Svitolina John Isner 9 Sloane Stephens Karen Khachanov 10 Aryna Sabalenka Daniil Medvedev 11 Serena Williams Fabio Fognini 12 Anastasija Sevastova Marin Cilic 13 Belinda Bencic Borna Coric 14 Caroline Wozniacki Milos Raonic 15 Wang Qiang Gael Monfils 16 Marketa Vondrousova

