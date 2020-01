Djokovic đấu Federer ở bán kết Australia Mở rộng

AustraliaTay vợt Novak Djokovic thắng Milos Raonic 6-4, 6-3, 7-6 ở tứ kết giải Australia Mở rộng hôm 28/1.

Milos Raonic đạt phong độ cao khi chưa thua set nào trước tứ kết, và cũng chưa để mất game giao bóng nào. Nhưng trước Novak Djokovic - tay vợt giữ kỷ lục bảy lần vô địch giải, Raonic không còn duy trì được sự chắc chắn trong những game giao. Cứu tới 14 trong 16 break-point phải đối mặt, đa phần nhờ những cú giao bóng một, nhưng tay vợt Canada vẫn thất bại sau ba set đấu.

Milos Raonic 0-3 Novak Djokovic

Phải đến break-point thứ chín trong trận, Djokovic mới tận dụng thành công. Trong set đầu, tay vợt Serbia liên tục đe dọa những game giao bóng của Raonic. Ở game 10, "Nole" tận dụng break-point thứ tư trong game để thắng luôn set đấu với tỷ số 6-4.

Giao bóng là cứu cánh gần như duy nhất cho Raonic trong trận đấu anh lép vế hoàn toàn trong những pha bóng bền với đối thủ. Trong cả trận, hạt giống số 32 chỉ có hai cơ hội thắng game đỡ bóng nhưng đều bỏ lỡ. Djokovic thì tận dụng thành công break-point thứ ba trong set hai, để thắng 6-3 ở set này.

Djokovic (phải) toàn thắng cả 10 lần đối đầu với Raonic. Ảnh: AP.

Trong set cuối, khả năng giao bóng lại giúp Raonic thoát thua ở game giao cuối cùng. Nhưng đến loạt tie-break, giao bóng không còn cứu được Raonic. Tay vợt 29 tuổi mất ba điểm giao và thua 1-7 trong loạt đấu này, qua đó nhận trận thua thứ 10 trong 10 lần đối đầu với Djokovic.

Thực tế, màn trình diễn của Raonic đã được cải thiện rất nhiều so với chín lần gặp Djokovic trước đây. Tay vợt Canada có 48 winner so với 29 của đối thủ, và có 48 lỗi tự đánh hỏng so với chỉ 14 của "Nole". Tỷ lệ thắng điểm bóng hai của Raonic trận này là 43%, cao hơn con số trung bình 36,4% mỗi khi đối đầu với Djokovic trước đây.

Ở bán kết, Djokovic sẽ gặp Roger Federer - người hạ Tennys Sandgren sau năm set hôm nay. Đây sẽ là lần chạm trán thứ 50 giữa hai huyền thoại đương đại của quần vợt nam. Djokovic dẫn 26-23 ở thành tích đối đầu, trong đó có 3 thắng - 1 thua tại Australia Mở rộng. Ba chiến thắng trước đây của Djokovic trước Federer tại giải đều đến ở bán kết.

Djokovic chưa từng thua tại bán kết và chung kết Australia Mở rộng.

Nhân Đạt