Điều chỉnh chiến thuật giúp Federer tiến sâu tại Wimbledon 2019

Số lần giao bóng ăn điểm của tay vợt Thụy Sỹ tại Grand Slam sân cỏ giảm tới một phần ba so với những mùa giải trước tại đây.

* Bán kết: Federer - Nadal, 21h hôm nay 12/7, giờ Hà Nội.

Tính đến hết trận tứ kết, Federer đã có 42 cú ace tại Wimbledon 2019, trong khi ở cùng giai đoạn này năm ngoái, anh có đến 64 lần giao bóng ăn điểm trực tiếp. Cũng tính đến khi kết thúc vòng tứ kết, tay vợt Thụy Sỹ đều đã trải qua 17 set trong hai năm gần nhất ở giải Grand Slam sân cỏ.

Từ đầu mùa giải 2019 đến nay, trung bình trong mỗi set, Federer có 2,5 cú ace. Điều này có vẻ như không giống Federer mọi khi, vốn thích lối đánh giao bóng lên lưới thắng điểm thật nhanh. Thống kê ở mùa giải 2018, chỉ số tương tự của Federer là trung bình 3,8 cú ace mỗi set.

Wimbledon 2019 chứng kiến thay đổi lớn của Federer trong các game giao bóng.

Một số tay vợt nhận định rằng, với mặt sân cỏ Wimbledon năm nay bóng đi chậm hơn so với trước. Tốc độ bóng chậm sẽ cho phép người chơi có nhiều thời gian hơn khi trả giao bóng, và tất nhiên dẫn đến số cú ace ít hơn.

Tuy nhiên, một dẫn chứng khác cho thấy đã có thay đổi trong chiến thuật của Federer, khi tay vợt 37 tuổi chủ động giảm bớt số lần giao bóng ăn điểm trực tiếp.

Tại giải sân cỏ ở Halle (Đức) - nơi anh đang giữ kỷ lục vô địch nhiều nhất (10 lần), Federer đã trải qua số set đấu bằng nhau (12 set) trong hai mùa giải gần nhất. Năm ngoái, số cú ace trung bình mỗi set đạt 3,7 (tổng số 44 cú ace), nhưng năm nay giảm xuống còn 2,8 (tổng số 33 cú ace).

Thống kê này cho thấy chủ nhân của 20 danh hiệu Grand Slam đã cắt giảm "hạng mục" số lần giao bóng ăn điểm trong các game anh cầm giao.

Thậm chí, tốc độ giao bóng của Federer cũng giảm. Qua ba trận đấu gần nhất, người ta đo được tốc độ giao bóng một của anh trung bình chỉ là 186 km/h, trong khi trước đó thường ở mức 208 km/h.

Những cú ace đôi khi được xem như là một điểm số dễ dàng có được, nhằm giúp người chơi giành lợi thế. Nhưng với Federer, thay đổi này vẫn đang tỏ ra hữu hiệu khi nó đã giúp "Tàu tốc hành" tiến sâu ở sân cỏ All England Club năm nay.

Tấm vé chung kết Wimbledon 2019 đang ở trước mắt Federer, và chỉ cần vượt qua Nadal trong lần thứ 40 đối đầu, anh sẽ chạm đến nhiều cột mốc lịch sử.

Bình An (theo Last Word on Tennis)