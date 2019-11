De Minaur đấu Sinner ở chung kết Next Gen Finals

ItalyTrong năm thứ hai liên tiếp vào chung kết, tay vợt Alex De Minaur sẽ gặp Jannik Sinner ở giải đấu dành cho tám tay vợt trẻ hay nhất năm.

*De Minaur - Sinner: 3h ngày 10/11, theo giờ Hà Nội.

Ở bán kết, De Minaur hạ Frances Tiafoe 4-2, 4-1, 0-4, 4-2 còn Sinner thắng Miomir Kecmanovic 2-4, 4-1, 4-2, 4-2. Trong hai trận đấu, số điểm winner của De Minaur và Sinner tương đương nhau (25 so với 24). Đây cũng là hai tay vợt dẫn đầu ở vòng bảng.

De Minaur toàn thắng từ đầu giải. Ảnh: ATP.

Trong số tám người dự giải, hạt giống số một De Minaur là người duy nhất vô địch ba giải ATP năm 2019. Năm ngoái, tay vợt 20 tuổi người Australia vào chung kết nhưng thua Stefanos Tsitsipas - người giành vé dự ATP Finals tuần tới. De Minaur đã thắng tám trong chín trận tại Next Gen Finals hai mùa gần nhất.

Sinner mới 18 tuổi, dự giải nhờ suất đặc cách cho chủ nhà. Tay vợt Italy nổi lên từ Mỹ Mở rộng 2019 - nơi Sinner thắng một set trước Stan Wawrinka. Tháng trước, tài năng trẻ này đi đến bán kết ATP Antwerp và cũng chỉ chịu thua trước chính Wawrinka.

Sinner là tay vợt trẻ nhất top 100 thế giới hiện tại, được biết đến với lối đánh tấn công mãn nhãn. Chiến thắng của Sinner hôm qua 8/11 càng có ý nghĩa khi nó là món quà sinh nhật dành tặng HLV Ricardo Piatti.

Sinner chỉ mất 75 phút để vượt qua Kecmanovic tại bán kết. Ảnh: ATP.

"Thật tuyệt khi được vào chung kết ngay lần đầu dự giải", Sinner chia sẻ. "De Minaur đã có mùa giải tuyệt vời. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đánh bại anh ấy".

ATP Next Gen Finals 2019 diễn ra tại Milan, Italy, chỉ dành cho các tay vợt từ 21 tuổi trở xuống. Các trận đấu diễn ra theo thể thức đánh năm set thắng ba, trong đó các tay vợt chỉ cần "chạm 4" là thắng set. Các game đấu thường kết thúc nhanh do áp dụng "bóng vàng". Nhà vô địch của giải nhận 250.000 USD. Nếu De Minaur vô địch, tay vợt 20 tuổi sẽ nhận thêm 24.000 USD do toàn thắng ở vòng bảng.

Nhân Đạt