Đấu kiếm Việt Nam bất ngờ có vé thứ tư dự Olympic

Bạn gái Tiến Minh có vé dự Olympic 2016 / Việt Nam phải bỏ một vé dự Olympic 2016

Liên đoàn Kiếm quốc tế và ban tổ chức Olympic 2016 vừa đã gửi thư xác nhận VĐV đấu kiếm của Việt Nam Đỗ Thị Anh (nội dung kiếm liễu nữ) đã giành được suất dự Olympic 2016.

Trước đó, Đỗ Thị Anh thua Yuan Ping (New Zealand) tại trận tranh vé dự Olympic 2016 hồi tháng Tư. Tuy nhiên, Yuan Ping từng đại diện cho Trung Quốc thi đấu cho các giải quốc tế trước khi nhập quốc tịch New Zealand. Vì thế, cô không đủ tư cách đại diện cho New Zealand tham dự Olympic và VĐV Việt Nam được đôn lên thay thế.

Với tấm vé của Đỗ Thị Anh, đấu kiếm Việt Nam có bốn suất dự Olympic 2016.

Với tấm vé của Đỗ Thị Anh, thể thao Việt Nam hiện có 20 suất chính thức dự Olympic 2016, gồm: Văn Ngọc Tú (judo), Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang (cầu lông), đôi Phạm Thị Thảo - Tạ Thanh Huyền (rowing), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Trần Quốc Cường, Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Nguyễn Thị Như Hoa, Nguyễn Thị Lệ Dung, Vũ Thành An (đấu kiếm), Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh), Vũ Thị Hằng, Nguyễn Thị Lụa (vật), Phạm Phước Hưng, Phan Thị Hà Thanh (TDDC), Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn, Hoàng Tấn Tài, Vương Thị Huyền (cử tạ).

Đông Huyền