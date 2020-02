Dàn danh thủ bảnh bao trong đồ suit BOSS

Nhiều cầu thủ bóng đá nổi tiếng như Benzema, Sergio Ramos, Eden Harzard… cùng xuất hiện lịch lãm trong đồ suit mới của BOSS.

Khác lạ với hình ảnh quần đùi, áo số trên sân cỏ, những siêu sao của các đội bóng lớn hàng đầu châu Âu trở nên bảnh bao, đậm chất quý ông trong bộ ảnh mới nhất do BOSS thực hiện. Chiến dịch quảng cáo BOSS x Football với sự góp mặt của những cầu thủ từ 5 câu lạc bộ Real Madrid (Tây Ban Nha), Bayern Munich (Đức), Inter Milan (Italy), Paris Saint-Germain (Pháp) và Tottenham Hotspur (Anh).

Dàn sao Real Madrid trong trang phục BOSS.

Ngoài việc hợp tác trong chiến dịch quảng bá này, BOSS cũng trở thành thương hiệu tài trợ trang phục chính thức cho cả 5 câu lạc bộ kể trên trong các mùa giải sắp tới. Theo đó, các cầu thủ cùng toàn bộ HLV sẽ diện những bộ suit cao cấp BOSS khi di chuyển, tại sân bay, trước mỗi trận đấu hay tại những sự kiện trang trọng của CLB.

Ngoài ra, mỗi đội bóng được thiết kế riêng bộ trang phục với phong cách và màu sắc khác nhau để phù hợp với truyền thống và cá tính từng CLB. Mỗi cầu thủ cũng sẽ được trang bị hai bộ đồ formal và casual thuộc BST BOSS Create Your Look, cho phép các cầu thủ phối hợp áo khoác và quần từ những chất liệu vải giống nhau để tạo nên những bộ đồ với size, form và phong cách đa dạng.

Các cầu thủ Paris Saint-Germain.

Những bộ suit được cắt may từ vải len nhuộm hai lần có khả năng co dãn tự nhiên, tạo sự thoải mái và linh hoạt. Đối với các cầu thủ, những bộ trang phục may đo này còn được hoàn thiện bởi một cà cat mỏng có thêu logo CLB. Một trong những điểm nhấn nữa của BST này là phong cách "sports tailoring" - sự kết hợp tính năng cao của đồ thể thao với sự hoàn thiện tỉ mỉ của kĩ nghệ may đo cao cấp.

An Bình