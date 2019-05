Cựu lính thủy Mỹ bò về vạch đích giải Boston Marathon

Micah Herndon cho thấy ý chí mạnh mẽ và không từ bỏ ngay cả khi phải về đích bằng tứ chi ở giải chạy danh tiếng thế giới.

Herndon bò về đích gây nhiều xúc động. Ảnh: CNN.

Cựu lính thủy Mỹ chạm vạch đích sau hơn ba tiếng rưỡi. Ảnh: CNN.

Người đàn ông tới từ Tallmadge, Ohio tham dự giải Boston Marathon với mục đích vinh danh hai đồng đội trong đơn vị lính thủy đánh bộ Mark Juarez, Matthew Ballard và nhà báo Rupert Hamer - những người đã thiệt mạng trong một chiến dịch ở Afghanistan năm 2010. Mỗi khi định bỏ cuộc, Herndon lại nhẩm tên ba người kể trên trong đầu.

"Tôi chạy để vinh danh họ", Herndon nói với trang Record-Courier. "Họ không còn trên đời nữa. Vì lý do nào đó, tôi vẫn ở đây và còn chạy được. Tôi may mắn còn đầy đủ tay chân và có thể hoạt động. Đó là ý nghĩ đơn giản rằng tôi còn có thể chạy còn một số người khác thì không".

Herndon kết thúc phần thi 42,195 km (full marathon) với thành tích 3 giờ và 38 phút. Trên đoạn đường cuối, cơ thể của Herndon đã kiệt quệ, nhưng anh dùng sức mạnh tinh thần để hoàn tất cuộc thi. Ngay sau khi qua vạch đích, cựu lính thủy được đưa lên xe lăn và nhận chăm sóc y tế.

Micah Herndon - Boston Marathon

Sau lần bị tấn công năm 2010, Herndon may mắn thoát chết và được trở về nhà. Tuy nhiên, anh luôn mang trong mình tâm trạng của một người lính chiến và cảm thấy khó khăn trong việc hòa nhập lại với cuộc sống bình thường. Và Herndon tìm đến điền kinh như một giải pháp.

Năm 2017 Herndon tham gia giải chạy đầu tiên ở nội dung half marathon (21 km), và cán đích thứ 16. Một năm sau, anh nhích lên thứ 15 tại giải đấu có 608 VĐV tham gia. Năm 2019, anh bắt đầu tập full marathon, và vượt qua vòng loại để có mặt tại phần thi chính thức của Boston Marathon hôm 15/4.

"Tôi nghĩ nếu mình không chạy thì đó là điều không đúng với cuộc đời. Mỗi khi mệt mỏi, đau chân hay kiệt sức, tôi lại nói to tên họ với bản thân. So với những gì tôi trải qua, họ còn chịu đựng nhiều điều tồi tệ hơn. Do đó, tôi phải chạy cho các đồng đội và gia đình họ", chân chạy 31 tuổi cho biết.

Boston Marathon, ra đời năm 1897, là một trong những giải chạy lâu đời nhất, và thuộc nhóm sáu giải marathon danh giá nhất của làng điền kinh thế giới, bên cạnh các giải ở Chicago, New York, Tokyo, Berlin và London.

Bảo Lam

