Conor McGregor lập kỳ tích cùng lúc giữ hai đai vô địch UFC

McGregor với hai chiếc đai vô địch UFC. Ảnh: Reuters.

Conor McGregor hạ knock out kỹ thuật Eddie Alvarez trong hiệp hai, sau những pha ra đòn liên hoàn chính xác bằng tay trái lẫn tay phải. Đây là kết quả không bất ngờ, bởi ngay từ hiệp đầu, McGregor đã ba lần đấm ngã Alvarez.

Với chiến thắng ấn tượng, McGregor đã trở thành người đầu tiên cùng lúc nắm giữ hai đai vô địch của UFC. Trước McGregor, làng UFC từng có võ sĩ vô địch hai hạng cân UFC khác nhau, nhưng không phải cùng một thời điểm.

McGregor là hiện tượng của làng võ tự do (MMA) kể từ khi gia nhập UFC vào năm 2013. Không chỉ sở hữu tài năng võ thuật, McGregor nổi tiếng với "võ mồm" và lôi kéo thêm rất nhiều người hâm mộ tới với UFC.

Trong trận tranh đai vô địch hạng nhẹ với Eddie Alvarez, McGregor không chỉ ghi dấu ấn trong lịch sử UFC, mà mở ra một chương mới ở võ đài huyền thoại Madison Square Garden, New York. Đây là sự kiện đầu tiên của UFC tổ chức tại New York sau khi lệnh cấm môn võ tự do tại bang này được gỡ bỏ. Tại New York, McGregor nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng gốc Ireland sinh sống trên thành phố lớn nhất nước Mỹ.

McGregor nhanh chóng áp đảo Alvarez ngay từ hiệp đầu tiên. Ảnh: Reuters.

McGregor giành đai vô địch hạng lông từ Jose Aldo tại sự kiện UFC 194 vào tháng 12/2015. Tuy nhiên, trong một năm qua, McGregor đã không thi đấu bất cứ trận bảo vệ đai nào. Anh có đánh hai trận ở hạng bán trung với Nate Diaz, với thất bại ở trận đầu và thắng trận còn lại.

Ngay cả trận đấu với Alvarez cũng bị nhiều người hâm mộ chỉ trích kịch liệt. McGregor được đặc cách với thể thức nhà vô địch thách đấu lẫn nhau trong khi có rất nhiều võ sĩ hạng nhẹ đang chờ cơ hội chơi trận tranh đai. Trong số này có Khabib Nurmagomedov, võ sĩ người Nga được xem như "ông vua hạng nhẹ" với thành tích bất khả chiến bại ở võ tự do, đang có 24 chiến thắng liên tiếp.

UFC bị chỉ trích o bế "con gà đẻ trứng vàng" McGregor vì mục đích thương mại và quảng bá, thay vì thi đấu võ thuật đúng nghĩa. Hiện chưa rõ trận đấu tiếp theo của McGregor là ở hạng cân nào, và có rất nhiều đối thủ mạnh đang chờ võ sĩ 28 tuổi.

Bên ngoài sàn đấu, McGregor còn nổi tiếng với những sự kiện như thách đấu độc cô cầu bại boxing Floyd Mayweather, hay kết bạn với Cristiano Ronaldo.

Bảo Lam