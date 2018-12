Công Vinh kỳ vọng Brazil vô địch World Cup 2018

Công Vinh cho biết Brazil là đội tuyển anh yêu thích và đặt nhiều kỳ vọng cho chức vô địch ở World Cup 2018 tại Nga mùa hè này. Anh tin đội bóng Nam Mỹ sẽ đăng quang vì đang có trong tay đội hình mạnh với những cái tên đắt giá như Neymar, Thiago Silva...

"Đây là chiếc Cup mà tuyển Brazil và những người yêu mến họ đã chờ đợi suốt 16 năm qua", anh nói.

Theo cựu tiền đạo tuyển Việt Nam, World Cup năm nay hứa hẹn nhiều bất ngờ bởi những gương mặt lần đầu dự giải như Iceland, Panama. Trong khi các cường quốc bóng đá như Hà Lan, Chile, Cộng hòa Czech... đều "ngã ngựa" ngay từ vòng loại. Sự vắng mặt của Italy khiến làng túc cầu thất vọng, bởi trước đó họ từng bốn lần vô địch World Cup.

"Tôi khá tiếc nuối vì sự thiếu vắng của 'Cơn lốc màu da cam' Hà Lan và tuyển Italy. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các đội bóng khác chứng minh được đẳng cấp và thực lực của mình", Công Vinh chia sẻ.

Ngày bé, Công Vinh ước mơ trở thành sĩ quan, tuy nhiên, đam mê bóng đá đã khiến anh gắn bó với nghiệp "quần đùi áo số".

Mới đây, Công Vinh bật mí niềm vui lớn của anh với hàng triệu người hâm mộ là may mắn được đến Nga xem giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh - World Cup 2018. Anh bộc bạch, như tất cả CĐV bóng đá khác, được xem World Cup trên hàng ghế khán giả là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng.

"Đầu tháng 12/2017, tôi nhận được tấm vé bất ngờ từ bia Budweiser - thương hiệu đã đồng hành với World Cup hàng chục năm qua. Với tôi, World Cup 2018 khác biệt với mọi năm vì tận mắt chứng kiến các ngôi sao sân cỏ thi đấu. Đây là cơ hội 'nghìn năm có một'. Tôi hy vọng có thể chứng kiến khoảnh khắc Brazil nâng cao chiếc cúp danh giá", anh nói.

Trước đó, Công Vinh từng nhận nhiều lời mời theo dõi trực tiếp các trận đấu tại World Cup, tuy nhiên lúc ấy anh đang thi đấu nên đành bỏ lỡ. Cựu tiền đạo vẫn nhớ mãi World Cup 1998 tại Pháp, đó cũng là mùa giải đầu tiên anh theo dõi. Ở tuổi 13, chàng thiếu niên không thể rời mắt khỏi màn hình tivi. Trận chung kết giữa Pháp và Brazil để lại cho anh nhiều cảm xúc khó quên.

Anh bày tỏ: "Năm ấy tôi thích 'Ronaldo béo' nên khi Pháp vô địch, lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác thất vọng, buồn bã, tiếc nuối cho đội tuyển của mình. Đó cũng là kỷ niệm tôi không bao giờ quên được".

6 gương mặt may mắn đầu tiên sẽ đồng hành cùng Công Vinh theo dõi World Cup 2018 tại Nga.

Chàng trai gốc Nghệ An cho biết, đồng hành với anh trong chuyến đến Nga hè này là 18 cổ động viên may mắn. Họ nhận được vé đến với World Cup 2018 nhờ chiến thắng trong chương trình “Tết may mắn, đại thắng cùng Budweiser”.

"Nhân cơ hội này, tôi sẽ quan sát cách tổ chức giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Tôi sẽ học hỏi cách họ chuẩn bị trước trận đấu, phong cách chuyên nghiệp và xử lý các tình huống thực tế trên sân để có thể áp dụng cho CLB TP HCM cũng như các giải đấu của Việt Nam", Công Vinh tâm sự.

Thi Quân