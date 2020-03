Còn một ngày đăng ký chạy ảo V-Race 'Tôi an toàn'

11h59 ngày 31/3 sẽ đóng cổng đăng ký giải đầu tiên của V-Race với chủ đề cổ động sống an toàn mùa dịch.

Cuộc đua ảo "Tôi an toàn" sẽ bắt đầu một phút sau đó, từ 12h ngày 31/3, kéo dài trong 3 tuần đến 12h ngày 21/4. Tính đến sáng nay, đã có hơn 6.200 người và hơn 100 nhóm tham dự.

Vận động viên tại giải VnExpress Marathon Quy Nhơn tháng 6/2019.

Thuộc hệ thống giải chạy VnExpress Marathon, V-Race thu hút đông đảo vận động viên do diễn ra trong thời điểm hàng loạt giải hoãn hủy vì dịch bệnh. Giới runner cần mục tiêu để tập luyện, đua tranh cùng các thành viên khác trong cộng đồng chạy. Bên cạnh đó, nhiều người đồng tình với chủ đề "Tôi an toàn". Vận động viên có thể tập luyện nâng cao sức đề kháng chống nguy cơ dịch bệnh trong khi vẫn đề cao sự an toàn cho bản thân bằng cách tự lên kế hoạch và đua tranh trên đường chạy riêng của mỗi người.

Các vận động viên tham gia và hoàn thành cự ly mình đăng ký đúng tiêu chuẩn sẽ được nhận huy chương online, chứng nhận thành tích online và nhiều phần quà khác bằng hiện vật.

Đăng ký tham dự V-Race tại đây.

Bên cạnh V-Race, VnExpress còn tổ chức 3 giải lớn trong năm 2020 gồm VnExpress Marathon Quy Nhơn (ngày 7/6), VnExpress Marathon Hanoi Midnight (đêm 22/8) và VnExpress Marathon Huế (6/9). Riêng giải chạy ảo V-Race dự kiến thu hút sự tham gia của khoảng 35.000 người trong năm nay.

An Bình