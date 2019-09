Coco Gauff - cô gái với giấc mơ thành tay vợt vĩ đại

Mười năm trước, khi còn là một cô bé năm tuổi, Gauff đã xác định mục tiêu cuộc đời là trở thành tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại.

Gauff là tay vợt trẻ nhất vượt qua vòng loại Wimbledon trong kỷ nguyên Mở, và cũng là người ít tuổi nhất vào vòng 4 giải đấu này kể từ năm 1991. Ảnh: Reuters.

Một buổi tối mưa gió ở Delray Beach, Florida. Tại phòng tập gym Pompey Park, thần đồng 15 tuổi đang tận hưởng những giây phút ngọt ngào. Dòng người xếp hàng dài để được gặp ngôi sao quần vợt của thành phố. Coco Gauff ký tặng trên tất cả những vật phẩm mà mọi người mang đến, từ quả bóng tennis đến những tấm ảnh chụp trên sân thi đấu ở Wimbledon 2019 và trên cả chiếc áo yếm trẻ con, một cách tỉ mỉ.

Mặc trang phục đơn giản chỉ là chiếc áo phông cùng với những bím tóc tết thả dài, Gauff tạo dáng chụp ảnh và sẵn sàng trò chuyện lâu với tất cả người hâm mộ. "Em có muốn chơi tennis khi lớn lên không?", Gauff hỏi cô bé Malia Mobley đang nắm chặt quả bóng chờ ký tặng. Đứng nép bên cạnh mẹ, cô bé 3 tuổi gật đầu. Gauff cuối xuống gầm bàn, rút ra đôi giày sneakers đã cũ và ký dòng chữ "Coco" kèm theo hình một trái tim.

"Ngày nào đó khi lớn lên, em sẽ đi vừa đôi giày này. Lúc đó, em có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực", Gauff mỉm cười với Malia.

Bảy năm trước, Venus Williams cũng đã chia sẻ khoảnh khắc tương tự với Coco Gauff lúc đó mới 8 tuổi. Nhà vô địch bảy danh hiệu Grand Slam tặng Gauff một quả bóng tennis có chữ ký của mình và không ngờ đến một ngày, chính cô bé đó đã hạ gục cô tại vòng đầu tiên Wimbledon 2019.

Đó chính là giải đấu đã mang lại tên tuổi cho Coco Gauff. Sau khi thắng liền ba trận vòng loại, tay vợt 15 tuổi có cơ hội chạm trán thần tượng và đã giành thắng lợi sau 79 phút. Gauff dừng bước ở vòng 4 tại All England Club sau khi không thể vượt qua Simona Halep, người sau đó vô địch Wimbledon 2019.

Đến London với tư cách số 313 WTA, Gauff rời khỏi giải với vị trí 141. Lượng người theo dõi cô trên Instagram tăng lên hơn 300.000 người. Tất cả các tay vợt hàng đầu thế giới như Roger Federer và Serena Williams, những ngôi sao ca nhạc nổi tiếng như Snoop Dogg hay Jaden Smith đều hết lời ca ngợi chiến thắng của Coco Gauff. Và cha mẹ của cô, ông Corey và bà Candi cũng trở nên được nhiều người biết đến hơn.

"Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã nói với con gái mình hãy giải trí bằng cây vợt. Và bây giờ, điều gì đang xảy ra vậy? Tôi thật không tưởng tượng nổi, tại sao con bé lại tiến bộ nhanh đến thế", ông Corey tự hào.

Gauff nhận lời chúc mừng sau khi đánh bại thần tương Venus ở Wimbledon 2019. Ảnh: Reuters.

Năm 2010, khi HLV Gerard Loglo lái xe đến CLB quần vợt Rainberry Bay ở Delray Beach, anh hầu như không có chút khái niệm nào. Loglo đến đó để quan sát một bé gái 6 tuổi được cho là rất có tiềm năng. Các học viện đào tạo quần vợt mọc lên như nấm ở hạt Palm Beach trong sự kỳ vọng của nhiều bậc cha mẹ tin rằng, con mình sẽ là những Serena hay Federer thế hệ tiếp theo. Khi đến gặp HLV Sly Black, Loglo được nghe qua về khả năng của Coco Gauff.

"Cô gái rất nhỏ bé. Thậm chí, còn chưa chạm đến mặt lưới", chuyên gia từng cộng tác với cả hai chị em nhà Williams kể lại. Nhưng khi Gauff vung vợt lên thì Loglo đã phải thay đổi suy nghĩ. Những cú vô-lê điều bóng góc rộng, độ nặng của cú đánh và những bước chạy dẻo dai trên sân. Đó là tất cả những gì mà HLV này từng thấy ở một tài năng thiên bẩm 6 tuổi.

Sau khi màn trình diễn kết thúc, Loglo nói với Black rằng, anh sẽ nhận công việc đó. Đến bên bố của Gauff, Loglo khẳng định: "Một ngày nào đó, con gái của ông sẽ trở thành nhà vô địch".

Corey nhớ lại ông từng cho Coco xem trận chung kết Australia Mở rộng 2009 của Serena. Lúc đó, cô bé đã không hiểu khái niệm "GOAT" nghĩa là gì khi cha mình gọi Serena. Đến khi được giải thích từ đó nói đến tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại (Greatest of All Time) thì Coco đã tuyên bố: "Bố ơi, con muốn trở thành GOAT".

Vì mục tiêu đó, cả gia đình đã chuyển từ Atlanta trở về quê hương Delray Beach để bước theo con đường thành công của Richard Williams - cha của hai chị em Serena và Venus. Trong khi bố của Gauff giữ vai trò như một HLV kiêm bác sỹ thể lực thì mẹ của cô chính là giáo viên hướng dẫn việc học hành tại nhà.

Ở Pompey Park, Gauff đã tập luyện tại sân từng là nơi hai chị em nhà Williams rèn luyện. Khu vực sân tập dành cho người Mỹ gốc Phi nằm cách con đường chính dẫn ra bờ biển Delray Beach có vài tòa nhà. Nó nằm trong khu tổ hợp thể thao rộng 7 ha mà dân da màu thường lui đến. Khu phức hợp được đặt theo tên của một nhà hoạt động dân quyền địa phương, Spencer Pompey. Đó là người đã thắng trong vụ kiện năm 1942 buộc Hội đồng hạt Palm Beach phải trả lương cho các giáo viên da màu, cũng là người đứng đầu phong trào đòi quyền bình đẳng cho các cư dân da màu và chính ông đã thúc đẩy xây dựng những địa điểm giải trí phục vụ thanh niên da màu trong thành phố.

Pompey cũng từng là hiệu trưởng của trường trung học Carver High School, nơi ông của Coco đã một thời là ngôi sao bóng đá và bóng chày tại đây, trước khi tiếp tục chơi ở một số giải đấu nhỏ trong ba năm. Khi trở lại quê nhà Delray Beach, ông Eddie Odom nhận thấy, giải địa phương đã loại bỏ người Mỹ gốc Phi nên đã kêu gọi lập ra giải đấu mang tên Delray Beach American League. Ngày nay, vẫn có thể thấy ngôi sao kỷ niệm vinh danh ông trên sân đấu được đặt tên Odom Field.

"Tất cả những đứa trẻ của chúng tôi chỉ cần có cơ hội", ông Eddie Odom chia sẻ và rõ ràng có thể thấy, cô cháu gái Coco tám tuổi của ông đã tận dụng tối đa thời cơ đó.

Năm 2012, Gauff đoạt giải vô địch quốc gia dành cho các tay vợt dưới tám tuổi ở New York có tên "Little Mo" với chiếc Cup to hơn cả đầu mình. Hai năm sau, lúc lên 10 tuổi, Gauff đăng quang tại USTA Clay Court National - giải vô địch quốc gia trên sân đất nện cho các tay vợt dưới 12 tuổi, và trở thành nhà vô địch trẻ tuổi nhất trong lịch sử giải đấu. Cùng năm đó, Gauff đến Pháp theo học ở Học viện quần vợt của Patrick Mouratoglou - HLV của tay vợt huyền thoại người Mỹ, Serena Williams.

Không lâu sau đó, đã xảy ra một câu chuyện khó quên. Một HLV cùng học trò 16 tuổi ghé thăm câu lạc bộ của Loglo để tìm kiếm đối thủ trau dồi. Khi gặp Gauff, tay vợt kia đã tỏ ra dè bỉu. "Tôi không thi đấu với một đứa trẻ. Thu xếp ai đó khác đi".

Phải đến khi HLV thuyết phục hãy thử một set với mục đích làm nóng thì cô ta mới đồng ý cầm vợt ra sân. Loglo tiến đến nói với cô học trò nhỏ của mình. "Nghe thấy cô ta nói gì rồi chứ? Hãy cho đối thủ biết mình là ai đi", Loglo nói. Và kết quả không nằm ngoài dự đoán của anh, tay vợt 16 tuổi đã thua thảm bại.

Khi được hỏi về kỷ niệm đó, Gauff phá lên cười. "Tôi lúc đó còn nhỏ tuổi. Khi phải thi đấu với những người cao lớn hơn mình, họ thường rất ngạc nhiên. Có cảm giác như mọi người nghĩ rằng đang đánh quả bóng vào một đứa trẻ. Biết vậy cho nên tôi càng cố gắng để chơi tốt hơn".

Ở 10 tuổi 4 tháng, Gauff đã trở thành nhà vô địch trẻ nhất giải Junior Orange Bowl dành cho lứa tuổi dưới 12, trước khi lọt vào đến chung kết giải trẻ Mỹ Mở rộng lúc 13 tuổi.

Bố mẹ của Coco Gauff ăn mừng chiến thắng khi con gái hạ gục Magdalena Rybarikova ở vòng hai Wimbledon 2019. Ảnh: Phil Harris/Zuma Press.

Trong mối quan hệ gia đình với con gái, ông Corey là một người cha tốt nhưng trên sân thì hoàn toàn khác, bởi đó là một vai trò khác. "Tôi chỉ nói ngắn gọn 'Làm đi' và không có thêm bất cứ câu hỏi nào khác".

Vẫn còn là một cô gái nhỏ nên Gauff chưa hiểu hết được cách huấn luyện khổ cực từ cha mình và đôi khi cô bật khóc trước những áp lực. Những lúc đó, mẹ của Gauff đã trở thành một người hòa giải đứng ở giữa hai bố con. "Con cần phải hiểu rằng, mình là một tay vợt. Đây là việc lắng nghe và thực hiện theo những chỉ dạy từ HLV chứ không phải từ cha của mình", bà Candi nói với con gái. Quay sang chồng, bà tiếp tục: "Anh cần phải thay đổi cách truyền đạt. Trước tiên, anh phải hành động như một người cha. Đó là mấu chốt của vấn đề".

Năm 2018, Coco Gauff đoạt chức vô địch giải trẻ Grand Slam đầu tiên ở Roland Garros và lên ngôi số một thế giới các tay vợt trẻ, trước khi kết thúc mùa giải bằng chức vô địch Orange Bowl nội dung dưới 18 tuổi. "Chúng tôi vẫn học nữa, học mãi. Mẹ của tôi đã làm điều đó rất tốt. Tôi vẫn thường nói với cha mình rằng, tôi không nhìn ông như một HLV mà là một người cha đang giúp con gái mình chơi tennis tốt hơn", Gauff nhấn mạnh.

Tại thủ đô Washington, Gauff đã chơi giải đấu đầu tiên kể từ sau Wimbledon. Trên khán đài đến xem trận vòng loại đầu tiên của cô ở Citi Mở rộng 2019 đã chật cứng khán giả. Điều này trái ngược hoàn toàn so với trận vòng loại đầu tiên ở Wimbledon tháng trước của Gauff. Trên một sân đấu nhỏ, chỗ trống chiếm phần lớn.

"Bốn tuần trước, không nhiều người biết đến tên của tôi. Và bây giờ, lại có rất nhiều. Tôi đang tập thích nghi dần", Gauff phát biểu sau trận thắng Maegan Manasse hôm đó.

Michelle Obama, cựu đệ nhất phu nhân Tổng thống Mỹ là một trong số đó. Tại Washington, Gauff đã được gặp bà - một điều mà không bao giờ cô bé dám mơ ước. "Michelle đã ở trong Nhà Trắng từ hồi tôi còn nhỏ và tôi lớn lên cùng với giấc mơ của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, cựu đệ nhất phu nhân sẽ biết đến mình".

Không chỉ được chúc mừng trên Twitter, Gauff còn nhận được cuốn hồi ký của Michelle Obama gửi tặng.

Sau hai chiến thắng ở vòng loại để có tấm vé vào vòng đấu chính Citi Mở rộng 2019, tay vợt 15 tuổi đã phải đối mặt với khó khăn ở trận đầu tiên. Đó là, Zarina Diyas đang xếp hạng 84 thế giới.

Gauff lấp đầy vạch sơn dọc dây bằng những cú đánh thuận tay nhưng trước khả năng phòng ngự chắc chắn từ vạch cuối sân của tay vợt người Kazakhstan, cô đã không thể lật ngược được tình thế. Thua chín trong 11 game cuối, Gauff kết thúc trận đấu với 33 lỗi tự đánh hỏng.

Khi ông Corey quỳ xuống trước mặt con gái, ánh mắt Gauff thể hiện sự bất lực một đứa trẻ 15 tuổi trước đối thủ dày dặn kinh nghiệm.

"Sau mỗi thất bại, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều. Ngay lúc này, tôi chỉ cảm thấy hơi chút thất vọng", Gauff chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận thua đó.

Nhưng mọi thứ chưa hẳn đã kết thúc ở Washington. Cùng với đồng hương 17 tuổi người Mỹ, Caty McNally, cô đã lên ngôi vô địch Citi Mở rộng 2019 nội dung đôi nữ mà không thua một set nào. Đó cũng là danh hiệu WTA đầu tiên trong sự nghiệp của cả hai tay vợt này.

Phía trước Coco Gauff là con đường còn nhiều gian nan, nhưng cô hứa hẹn là một trong những tay vợt đáng xem bậc nhất trong những năm tới. Ảnh: Reuters.

Cách đây vài tuần, năm ngày sau khi kết thúc hành trình ấn tượng ở Wimbledon 2019, Gauff đã cùng với bố mẹ trở về nhà trong vòng vây của truyền thông tại sân bay Palm Beach Airport. Tất cả điều muốn ghi lại những khoảnh khắc của ngôi sao mới nổi ở Nam Florida. "Đó là một chuyến tàu lượn siêu tốc. Tôi đang rất hưng phấn. Tôi không biết khi nào mình sẽ trở lại mặt đất".

Nhưng Coco Gauff sẽ sớm nhận ra một chân lý: Khi đang sống một cuộc đời hoàn toàn mới thì rất khó để có thể quay trở lại.

Bình An (theo The Undefeated)