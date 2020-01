Cơ hội nhận đồng hồ Garmin cho runner VnExpress Marathon

Chiếc Garmin Forerunner 235 cùng Bib miễn phí các giải VnExpress Marathon sẽ dành cho khán giả may mắn tại buổi Livestream chiều 9/1.

Hai runner trên đường về đích VnExpress Marathon Quy Nhơn 2019.

Buổi livestream sẽ diễn ra vào lúc 15h trên các Fanpage của giải VnExpress Marathon Quy Nhơn, Hanoi Midnight và Huế. Bên cạnh cập nhật những thông tin mới nhất của giải chạy đến với cộng đồng runner, ban tổ chức còn tặng các món quà may mắn cho khán giả trả lời đúng câu hỏi. Ngoài Garmin Forerunner 235, các độc giả may mắn tiếp theo có cơ hội nhận 5 Bib miễn phí tham gia các giải chạy do VnExpress tổ chức.

Chiếc Garmin Forerunner 235 bán tại Việt Nam giá gần 5 triệu đồng.

Năm 2020, Báo điện tử VnExpress tổ chức liên tiếp 3 giải marathon tại Hà Nội (7/3), Huế (5/4) và Quy Nhơn (7/6). Ban tổ chức đang mở cổng bán vé tất cả các giải. Runner có thể tham khảo thông tin và đăng ký theo hình thức cá nhân hoặc nhóm chạy tại đây.

Dương Thành