Cố độc tài Gaddafi suýt trở thành chủ Man Utd

Man Utd đại thắng trong trận ra mắt của Alexis Sanchez / Mourinho: 'Sanchez đã chuyển từ đội bóng tuyệt vời sang đội bóng vĩ đại'

Vụ đàm phán liên quan tới 29,9% cổ phần do John Magnier và JP McManus nắm giữ. Do mâu thuẫn với HLV Alex Ferguson về việc sở hữu chú ngựa đua lừng danh Rock of Gibraltar, hai vị triệu phú người Ireland quyết định nhờ Mehmet Dalman bán số cổ phần.

Hai triệu phú Magnier và McManus bán cổ phần vì mâu thuẫn với Sir Alex.

Để đàm phán thương vụ với nhà độc tài Gaddafi, Dalman đích thân từng bay đến Libya. Hai bên chỉ bất đồng khi không thể thống nhất về mức giá.

"Lúc đó ít ai nghĩ việc mua bán sẽ có rắc rối liên quan đến Libya. Gaddafi gần như đã trở thành một trong những ông chủ của Man Utd, hay nói theo nghĩa đen là chỉ cách vài giờ", Dalman chia sẻ trên tờ Sunday Times hôm 28/1.

Bản thân con trai của Gaddafi, Saadi cũng tiết lộ về thương vụ thất bại hồi năm 2005: "Chúng tôi đã tiến đến rất gần việc sở hữu Man Utd. Đó là một CLB vàng".

Không lâu sau khi Gaddafi thất bại trong việc mua số cổ phần, tỷ phú Glazer thành công và tiếp quản Man Utd. Thương vụ cũng để lại hàng trăm triệu đôla tiền nợ cho đội chủ sân Old Trafford.

Gaddafi bị lật đổ và thiệt mạng trong cuộc nội chiến tại Libya vào năm 2011, do Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya (NTC) lãnh đạo. Kết cục bi thảm cũng chấm dứt 42 năm liền lãnh đạo quốc gia của nhà độc tài.

Gaddafi từng có 42 năm đầy quyền lực tại Libya, quốc gia Bắc Phi sở hữu nhiều mỏ dầu. Ảnh: Reuters

Xuân Hoàng