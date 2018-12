Juventus sẽ không có Martin Caceres và Claudio Marchisio do chấn thương. Sami Khedira nhiều khả năng cũng không thể ra sân do dính chấn thương bắp chân còn Leonardo Bonucci bị cấm thi đấu. Allegri sẽ phải lựa chọn Patrice Evra hoặc Alex Sandro cho vị trí hậu vệ trái. Trong khi đó, hậu vệ trái Luca Antonelli chắc chắn vắng mặt bên phía Milan do bị chấn thương cẳng chân, còn hậu vệ phải Ignazio Abate cũng chưa chắc góp mặt.