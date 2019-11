Chạy bộ ảnh hưởng thế nào đến tim

Người mới chạy thường lo bộ môn này ảnh hưởng xấu đến tim mạch, nhưng nhiều nghiên cứu chứng minh kết quả ngược lại.

Chương trình phát thanh "The Runner’s Heart" do Runner’s World tổ chức đã kể lại câu chuyện đầy cảm hứng của Dave McGillivray - Giám đốc giải chạy Boston Marathon. Dave vốn là một vận động viên và là tượng đài trong giới chạy bộ với 1.200 giải thi đấu, trong đó có gần 150 giải marathon và vài lần chạy bộ xuyên nước Mỹ.

Năm 60 tuổi, Dave được chẩn đoán mắc bệnh mạch vành. Ông hạn chế bia rượu, soda, thịt, ngủ nhiều hơn song vẫn tập luyện một cách đều đặn. Ông chạy 7 giải marathon trên 7 châu lục trong vòng 7 ngày. Lịch tập luyện của ông được duy trì 80 đến 90km mỗi tuần với một buổi chạy dài 25 đến 30km vào cuối tuần. Hai năm sau, phim chụp mạch vành của Dave cho thấy mức độ hẹp chỉ còn 40% thay vì 80% trước đó. Câu chuyện của ông được nhắc đến nhiều sau chương trình "The Runner’s Heart", trở thành hy vọng cho các vận động viên về trường hợp hy hữu cải thiện bệnh tim mạch nhờ chạy bộ.

Những người quan tâm đến chạy bộ có thể tìm hiểu và đăng ký hai giải chạy do VnExpress tổ chức vào năm 2020 tại Huế và Quy Nhơn. Diễn ra ngày 5/4/2020, VnExpress Marathon Huế đem đến cơ hội trải nghiệm những cung đường đẹp xứ Huế. Còn giải VnExpress Marathon Quy Nhơn diễn ra ngày 7/6/2020 phù hợp với những gia đình kết hợp thi chạy với nghỉ hè tại thành phố biển xinh đẹp.

Chạy không là nguyên nhân gây đau tim

Chạy bộ ảnh hưởng như thế nào đến tim mạch của con người vẫn là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Theo số liệu mới nhất tại hội thảo của Hiệp hội tim mạch Mỹ tại Philadelphia đầu tháng 11 vừa qua, phần lớn người tập luyện chạy trên 5 giờ mỗi ngày trong hàng chục năm đều có một trái tim khỏe mạnh bình thường.

Một nghiên cứu khác được công bố trên tờ Journal of the American College of Cardiology cũng đưa kết luận chạy bộ giảm các nguy cơ cao về đột quỵ. Khảo sát thực hiện trên hai nhóm người chạy bộ thường xuyên và nhóm không vận động. Kết quả, những người chạy thường xuyên có xác suất xảy ra biến chứng tim nặng giảm 50 lần so với những người không vận động. Thực tế, biến chứng tim mạch thường đến trong quá trình nghỉ ngơi nhiều hơn trong quá trình chạy. Kết quả cũng cho thấy mức độ tập thể dục nhiều không làm tổn thương tim mạch hay giảm tuổi thọ như những cảnh báo trước đó đã từng nêu.

Chạy bộ là phương thức đơn giản, hiệu quả để cải thiện sức khỏe. Ảnh: Life Hack.

Tuy nhiên, biến cố về tim mạch vẫn có thể xảy ra với những người tập luyện quá sức hoặc tăng cường độ tập đột ngột. Khi cường độ tập luyện quá cao, bạn sẽ cảm thấy tức ngực, tim đập nhanh, tăng huyết áp đột ngột. Khi đó, bạn nên đến gặp bác sỹ chuyên khoa để khám và tư vấn chế độ luyện tập.

Thực hiện chế độ tập đúng cách

Thay vì chỉ chạy bộ vài ngày một lần, bạn nên chạy thường xuyên và có kế hoạch tăng cường độ tập một cách từ từ để phù hợp với cơ thể. Việc duy trì thói quen giúp sức khỏe và hệ tim mạch luôn ở trạng thái tốt. Nhịp tim sẽ quen và ổn định hơn so với những người không tập.

Ngay cả khi không mắc vấn đề về sức khỏe cũng như tim mạch, bạn cũng nên duy trì chạy ở mức nhẹ nhàng, vừa phải. Không thực hiện những bài tập quá nặng, hoặc chạy quãng đường dài, tốc độ cao khi cơ thể chưa quen với cường độ vận động nhiều.

Nếu mới tập, bạn chỉ cần chạy từ 10 đến 20 phút với tốc độ tự nhiên. Sau đó tăng dần thời gian lên ở mỗi buổi sau, cho đến khi ổn định ở mức 45 đến 60 phút. Việc chạy bộ nên duy trì thường xuyên, tuy nhiên sẽ tốt hơn nếu có thể xen kẽ các hoạt động tập luyện khác như đi bộ nhanh, bơi hoặc đạp xe.

Chạy bộ đúng kỹ thuật còn có lợi cho tim, giúp giảm thiểu khả năng gặp phải chấn thương. Bạn nên bắt đầu bằng việc khởi động. Đừng quên giảm tốc độ để cơ thể nghỉ ngơi khi có dấu hiệu mệt hoặc tức ngực và bổ sung đủ lượng nước cho cơ thể.

Hà Thanh