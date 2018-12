Cầu thủ Nhật Bản thừa nhận sai lầm sau trận thua Việt Nam

Quang Hải tận dụng sai lầm của cầu thủ Nhật Bản, ghi bàn duy nhất giúp đội nhà giành chiến thắng 1-0 và đứng đầu bảng D. Ảnh: Lâm Thỏa.

“Bàn thua đến do một chút thiếu may mắn. Nhưng lỗi là của tôi, hoàn toàn là do tôi”, tiền vệ Kamiya dằn vặt sau trận đấu cuối cùng ở bảng D.

Trước trận, Kamiya tuyên bố sẽ đánh bại Việt Nam mà không cần đến loạt luân lưu. Tuy nhiên, chỉ ba phút sau khi trận đấu bắt đầu, anh mắc lỗi khống chế, để Văn Toàn cướp bóng. Cơ hội sau đó được trao cho Quang Hải. “Tôi đã quá mất thời gian cân nhắc sẽ xử lý ra sao, dẫn tới việc đỡ bóng lỗi. Và họ thì quá nhanh”, Kamiya giải thích.

Trong bàn thua này, lỗi một phần đến từ thủ thành Obi Powell Obina – người được bắt chính do thủ môn Kojima Ryokuse chấn thương. Thủ môn mang hai dòng máu Nhật Bản – Nigeria thay vì phá lên hay chuyền sang bên cánh trái đang trống lại quyết định đưa bóng cho Kamiya, người đang bị Văn Toàn và Quang Hải áp sát.

“Tôi đoán trong pha bóng đó, Kamiya sẽ không đá lên mà nhả ngược lại cho tôi. Tôi có thể xử lý được ở nhịp sau. Do đó tôi quyết định đưa bóng cho cậu ấy", thủ thành Obina nói. "Tuy nhiên, mọi thứ đã không xảy ra như dự tính. Đó thực sự là sai lầm của tôi, đáng ra tôi phải chủ động phá lên ngay nhịp trước. Nhưng nhìn lại phía sau chẳng để làm gì, chúng tôi cần chuẩn bị cho tương lai, phía trước là trận đấu thuộc vòng 1/8”.

Đội trưởng Miyoshi Yasuko cũng thừa nhận Nhật Bản sai lầm và phải trả giá. Tuy nhiên, tiền vệ này cho rằng anh và các đồng đội dù là U21 nhưng đã là cầu thủ chuyên nghiệp, không phải trẻ con nên cần ngừng than vãn. "Những gì chúng tôi cần làm lúc này là tập luyện để không lặp lại sai lầm khi đối đầu Malaysia", anh nói.

Lâm Thỏa (từ Indonesia)