Canelo vô địch thế giới bốn hạng cân

Võ sĩ Mexico Canelo Alvarez knock-out Kovalev cuối hiệp 11 và trở thành tay đấm đầu tiên vô địch thế giới bốn hạng cân.

Đòn quyết định của Canelo Alvarez được tung ra khi hiệp 11 còn chừng 45 giây. Võ sĩ người Mexico dồn đối thủ vào dây đai, chịu nhận một cú jab của đối thủ, trước khi phản đòn nhanh bằng tay trái khiến Sergey Kovalev loạng choạng. Không để đối thủ kịp định thần, Canelo tung cú móc sau mạnh. Kovalev đổ gục xuống sàn và không thể gượng dậy sau 10 nhịp đếm của trọng tài.

Canelo Alvarez vs Sergey Kovalev 2019

Là người nổi tiếng hơn và có lối đánh dũng mãnh, nhưng trước trận Canelo không được đánh giá cao bằng Kovalev. Kovalev đang giữ đai WBO ở hạng light heavyweight, còn Canelo vừa phải tăng hai hạng cân, từ middleweight, bỏ qua super middleweight, để so găng với võ sĩ người Nga. Chỉ số hình thể của Canelo kém đối phương, từ chiều cao (1m75 so với 1m83), sải tay (1m79 so với 1m84) đến kinh nghiệm thực chiến ở hạng cân mới.

Chuyện thăng hai hạng cân của Canelo từng bị chê là điên rồ và không tưởng. Diễn biến trong những hiệp đầu phần nào khiến những người yêu mến "Cậu bé vàng" lo lắng. Với sải tay và chiều cao vượt trội, Kovalev luôn giữ được khoảng cách và tung ra những cú chọc chính xác bằng tay trái mỗi khi võ sĩ người Mexico định áp sát. Sức trẻ và sự dẻo dai của Canelo được phát huy từ hiệp bảy, và đến hiệp chín, anh bắt đầu chiếm thế thượng phong.

Điểm số ba trọng tài chấm cho hai võ sĩ.

Trước khi knock-out Kovalev, Canelo được hai trọng tài chấm điểm cao hơn, nhưng khoảng cách sít sao chỉ là 96-94. Người còn lại chấm hòa 95-95. Theo DAZN, trong hợp đồng đã ký giữa hai võ sĩ có điều khoản, nếu Canelo thắng bằng tính điểm, Kovalev được quyền chỉ định trận tái đấu. Tuy nhiên, cú móc chính xác cuối hiệp 11 của Canelo đã không cho đối phương cơ hội sửa sai.

"Tôi đã tạo ra lịch sử. Tôi đã chấp hành nghiêm túc đấu pháp là chơi thật kiên nhẫn và chờ tới khi cơ hội xuất hiện", Canelo phát biểu sau khi vô địch thế giới ở hạng light heavyweight. "Gennady Golovkin giờ không còn là mối bận tâm của tôi nữa, nhưng nếu có một hợp đồng đủ tốt, tôi sẽ xem xét".

Canelo chiến thắng ngay trận đầu lên chơi hạng light heavyweight. Ảnh: TASS.

Sports Mail cho biết, Canelo đút túi 35 triệu USD cho trận thắng tối 2/11, giờ New York. Đây là trận thứ ba trong hợp đồng đã ký giữa Canelo và DAZN trị giá 365 triệu USD. Hợp đồng giữa hai bên kéo dài trong 5 năm. Theo thoả thuận, võ sĩ người Mexico cần thượng đài 11 lần trong khoảng thời gian này.

Canelo đang ở đỉnh vinh quang, dù từng trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Sau khi thua Floyd Mayweather hồi tháng 9/2013, võ sĩ sinh năm 1990 trở lại mạnh mẽ hơn. Anh từng bước làm lại, trước khi có cơ hội thứ hai chạm tới vinh quang khi thách đấu Golovkin hồi tháng 9/2017. Hai võ sĩ hòa trận đầu tiên, sau đó Canelo bị cấm thi đấu sáu tháng vì mẫu thử dương tính với doping.

Canelo (phải) thắng knock-out đối thủ. Ảnh: AP.

Ở trận tái đấu vào tháng 9/2018, Canelo thắng bằng tính điểm và thống nhất ba đai vô địch ở hạng middeweight. Ba tháng sau đó anh chinh phục hạng super middeweight khi hạ Rocky Fielding để giành đai WBA Regular. Chiến thắng tại MGM Grand Arena trước Kovalev là hạng cân thứ tư Canelo thi đấu. Đó là nỗ lực khó tin của võ sĩ 29 tuổi bởi khởi nghiệp anh thi đấu ở hạng light middleweight.

Thành tích vô địch thế giới bốn hạng cân của Canelo vẫn đứng sau Mayweather. "Độc cô cầu bại" người Mỹ từng vô địch năm hạng cân, nhưng độ chênh về cân nặng giữa hạng nặng nhất và nhẹ nhất của hai võ sĩ bằng nhau, đều là 11 kg.

Thắng Nguyễn