Cameron Champ bật khóc khi thắng Safeway Open

Đạt điểm chung cuộc -17, “Trùm phát bóng xa” có danh hiệu thứ hai ở PGA Tour.

Chiếc cup Safeway Open là thắng lợi đầy cảm xúc của Champ vì phải thi đấu trong nỗi lo âu về ông ngoại Mack Champ đang chống chọi với bệnh ung thư dạ dày. Sau mỗi vòng đấu ở Silverado Resort & Spa, anh đi xe khoảng một giờ để về Sacramento thăm người ông từng đưa anh đến với golf từ khi 2 tuổi. Đó cũng là lý do để Champ vinh danh ông ngoại trên giày và găng tay trong suốt hành trình ở giải. Sau cú putt chiến thắng ở hố 18, Champ ôm bố Jeff và bật khóc.

Champ ôm chầm lấy bố và nức nở khi nhớ về người ông. Ảnh: AP.

Champ nhập cuộc ở vị trí dẫn đầu với cách biệt 3 gậy so với nhóm T2. Kết thúc nửa chặng đầu, anh đạt cách biệt 3 gậy so với Marc Leishman và 4 gậy so với Justin Thomas cùng Adam Hadwin.

Cuộc đua giành cup lên đoạn cao trào ở hai hố cuối sau khi Champ ghi 7 điểm par liên tiếp kể từ điểm đầu của nửa chặng sau. Ghi birdie ở hố 16 lẫn 17, Hadwin đạt điểm -15. Vài phút sau, Champ đánh bóng trượt green và có bogey ở hố áp chót. Lúc này điểm của anh chỉ còn -16 với cách biệt dẫn trước 1 gậy. Hố 18, par5, đối thủ người Canada ghi birdie để san bằng cách biệt.

Top 5 cú đánh ở giải Safeway Open Top 5 cú đánh tốt ở Safeway Open 2019.

Tại hố chốt vòng, Champ phát huy sở trường bằng cú phát bóng dài 369 yard. Ở khoảng cách 197 yard đến green, anh dùng gậy sắt số 8 nhưng thiếu lực. Nhờ cú chip tốt, golfer đưa bóng đến cách miệng hố trong tầm 1,2 mét và ghi birdie để giành danh hiệu thứ hai ở PGA Tour cùng 1,188 triệu USD tiền thưởng.

Là "trùm phát bóng PGA Tour", anh đạt khoảng cách trung bình 342 yard trong cú đánh này. Vòng áp chót, cú đánh bằng gậy driver của anh đạt trung bình 353 yard, xa nhất là 372 yard. Lần đăng quang đầu của Champ là Sanderson Farms Championship hồi tháng 10 năm trước. Kể từ đó, anh bị chấn thương và sa sút phong độ, bị cắt loại đến 12 lần.

Sở trường đánh bóng xa giúp Champ đăng quang tại Safeway. Ảnh: AP.

Với điểm -16, Hadwin về nhì chung cuộc cùng 720.000 USD tiền thưởng. Golfer sinh năm 1987, người Canada này có một danh hiệu ở PGA kể từ khi lên chuyên nghiệp vào năm 2009. Vị trí thứ ba thuộc về Marc Leishman, ở điểm -14 với bảng điểm 65 gậy tốt nhất trong ngày tương tự Corey Conners ở nhóm 13. Nhóm T4 ở điểm -13 gồm Charles Howell III, Zac Blair và Justin Thomas. Theo sau là nhóm T7 ở điểm -12 có Dylan Frittelli, Cameron Percy, Xinjun Zhang.

Xuất phát trong nhóm T2, Nick Taylor đạt bảng điểm even par và cùng chia sẻ vị trí T10 ở điểm ở điểm -11 với Nick Watney và Collin Morikawa.

Kết quả Safeway Open tạo nên một số thay đổi trên bảng xếp hạng thế giới công bố hôm nay 1/10. Nhờ chức vô địch, Cameron Champ thăng tiến 100 bậc, từ vị trí thứ 107 trước lúc nhập cuộc lên vị trí 70 khi giải hạ màn. Á quân Adam Hadwin lên vị trí thứ 48. Bị cắt loại, Phil Mickelson ở vị trí thứ 44 (giảm một bậc). Từ tháng 11/1993, ngôi sao kì cựu này chưa từng nằm ngoài top 50. Danh sách top 10 theo thứ tự từ đỉnh gồm: Brooks Koepka, Rory McIlroy, Dustin Johnson, Justin Rose, Jon Rahm, Justin Thomas, Patrick Cantlay, Tiger Woods, Xander Schauffele, Bryson DeChambeau.

Quốc Huy (theo PGA Tour)