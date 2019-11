Bùng nổ các giải golf của VGA trong hai tháng cuối năm

Hiệp hội golf Việt Nam (VGA) tổ chức nhiều giải đấu với quy mô lớn, trong tháng 11 và 12.

Đầu tháng 11, VGA lần đầu tổ chức hệ thống giải golf hữu nghị Đông Âu - Liên Xô cũ. Giải đấu nhằm mục đích gắn kết những người đã từng học tập, làm việc tại khu vực này. Đây cũng là dịp để tôn vinh những đóng góp của các cá nhân đã từng học tập và làm việc tại Đông Âu và Liên Xô cũ cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Hệ thống gồm hai giải là giải cá nhân và giải đồng đội. Giải dành cho cá nhân được tổ chức theo hình thức đấu gậy tại Vinpearl Nam Hội An ngày 9/11, Vinpearl Hải Phòng ngày 10/11 và Vinpearl Phú Quốc ngày 16/11. Ở giải đồng đội, đội tuyển các nước sẽ cử 16 VĐV xếp theo bốn bảng thi đấu theo hình thức đối kháng (bốc thăm) tại sân golf Vinpearl Hải Phòng vào ngày 23&24/11. Toàn bộ số tiền phí thi đấu giải, tiền tài trợ, sau khi trừ kinh phí tổ chức, ban tổ chức sẽ dùng làm Quỹ học bổng học tập tại Nga và Đông Âu.

Cũng trong tháng 11, hệ thống giải golf chuyên nghiệp của VGA sôi động trở lại với giải đấu tại sân FLC Quảng Bình, từ ngày 14-17/11. Giải diễn ra theo thể thức đấu gậy qua bốn vòng. Sau hai vòng đầu, chỉ 32 golfer có thành tích tốt nhất được qua lát cắt. Tổng tiền thưởng của giải là 500 triệu đồng, trong đó nhà vô địch nhận 110 triệu.

Sân FLC Quảng Bình sẽ đăng cai giải golf chuyên nghiệp của VGA trong tháng 11.

Tháng 12, giải vô địch các Hội golf tỉnh, thành phố lần đầu được tổ chức. VGA tổ chức thi đấu vòng loại tại các Hội golf các tỉnh thành. Mỗi tỉnh, thành phố sẽ cử đội tuyển gồm bốn golfer nam, ba golfer nữ thi đấu vòng chung kết tại sân golf Tràng An từ 4-8/12.

Giải đấu gồm hai nội dung: cá nhân và đồng đội. Ở nội dung đơn nam và đơn nữ diễn ra ngày 5 và 6/12, các golfer thi đấu theo thể thức đấu gậy qua hai vòng, áp dụng điểm chấp. Thành tích cá nhân của các golfer sẽ ảnh hưởng đến thứ tự hạt giống ở giải đồng đội. Các đội sẽ được phân hạt giống dựa trên tổng điểm của ba VĐV nam và hai VĐV nữ hay nhất nội dung cá nhân. Dựa trên tiêu chí này, tám đội có thành tích tốt nhất được thi đấu đồng đội trong hai ngày 7 và 8/12.

Ở nội dung đồng đội, các trận đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp. Mỗi trận đấu đồng đội nam gồm ba trận đấu đơn theo thể thức match-play. Với nữ, con số này là hai trận. Mỗi trận thắng được tính một điểm, hòa 0,5 điểm và đội thua không được điểm. Đội chiến thắng là đội có tổng điểm cao hơn qua ba trận.

Sân FLC Quy Nhơn là nơi diễn ra giải đấu lớn nhất năm của hệ thống chuyên nghiệp do VGA tổ chức.

Tinh hoa của hệ thống golf chuyên nghiệp do VGA tổ chức được đổ dồn vào giải đấu Race to Quy Nhơn 2019, diễn ra tại sân FLC Quy Nhơn từ ngày 12-15/12. Giải đấu học theo mô hình Race to Dubai của hệ thống European Tour. 22 golfer chuyên nghiệp Việt Nam và 10 golfer chuyên nghiệp nước ngoài hay nhất năm 2019, theo đánh giá của VGA, đủ điều kiện dự giải. 10 golfer nghiệp dư hay nhất năm cũng được tham dự, nhưng phải nộp đơn xin từ chối nhận tiền thưởng.

Tổng tiền thưởng của kỳ giải Race to Quy Nhơn đầu tiên là 500 triệu đồng, trong đó nhà vô địch nhận 152,5 triệu. Giải diễn ra theo thể thức đấu gậy 72 hố, lấy 16 golfer qua cắt sau hai vòng đầu. Tất cả golfer chuyên nghiệp qua nhát cắt đều được nhận tiền thưởng, từ 10 triệu đồng trở lên.

Nhân Đạt