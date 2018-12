Brooks Koepka: 'Sân đấu càng khó, tôi càng thích'

Brooks Koepka vô địch US Open năm thứ hai liên tiếp

"Tôi thích bị đẩy đến giới hạn", golfer vô địch US Open hai năm liền cho biết. "Tại US Open, bạn bị đẩy đến giới hạn về sự bình tĩnh, sự kiên nhẫn và cả tinh thần thi đấu. Và đó là lý do mà tôi yêu thích US Open và có được thành công. Tôi có cảm hứng mỗi khi được thi đấu ở giải mà tôi cho là khó nhất thế giới".

Koepka vô địch năm nay với điểm +1, chỉ tốt hơn một gậy với người về nhì Tommy Fleetwood - golfer cũng chuyên đánh tốt ở các giải khó. Trong sự nghiệp, Koepka giành hai major đều tại US Open, và không để lại nhiều dấu ấn ở ba giải major còn lại, được đánh giá là dễ hơn Mỹ mở rộng.

Koepka rất có duyên với giải major khó nhất - US Open. Ảnh: AP.

Shinnecock Hills, sân đấu duy nhất tổ chức US Open ở cả ba thế kỷ, thực sự là trở ngại lớn với các golfer. Gió mạnh, bóng lăn nhanh trên green, sân đấu gồ ghề và tầm nhìn hạn chế, những yếu tố đó khiến US Open năm nay không thể chứng kiến một golfer nào âm gậy.

Ngay từ vòng đầu tiên, top 10 thế giới đã đánh tổng +52 gậy. Tổng điểm của các golfer tại giải là +1089 gậy, nhiều thứ hai trong 20 năm qua.

Ban tổ chức US Open, vì thế, nhận nhiều chỉ trích của báo chí và người hâm mộ trong cả giải. Các CĐV muốn chứng kiến những điểm birdie, thay vì nhìn thấy thần tượng của họ vật lộn ở một giải đấu mà điểm par cũng khiến các golfer mãn nguyện. Tiger Woods, Jordan Spieth và Rory McIlroy, những người có nhiều fan nhất, đều không qua nổi nhát cắt dù mốc chỉ là +8.

Tiger Woods không muốn thi đấu tại Shinnecock Hills một lần nữa. Ảnh: USA Today.

Giám đốc Điều hành Hiệp hội golf Mỹ (USGA) Mike Davis đã phải lên tiếng xin lỗi khán giả về độ khó quá cao của sân đấu năm nay. Nhưng điều đó không làm giảm bớt sự giận dữ của truyền thông và người hâm mộ.

BLV nổi tiếng của CNBC và Golf Channel Brandel Chamblee chỉ trích USGA thậm tệ: “Họ đã đánh mất niềm tin nơi người hâm mộ golf thế giới. Họ tưởng làm thế là khác biệt, nhưng họ không hiểu cảm giác của khán giả, và của chính các golfer. Sân đấu quá khó dẫn đến những điều vô nghĩa khác. Mickelson gạt khi bóng thậm chí đang lăn vì gió mạnh, nhưng chỉ bị phạt hai gậy thay vì bị loại khỏi giải theo luật. Thật nực cười. Rõ ràng, USGA đang mất phương hướng".

Tuy nhiên, những lời chỉ trích đã lắng xuống, khi người vô địch năm nay lại chính là Brooks Koepka, golfer đăng quang US Open tại Erin Hills năm ngoái. Chức vô địch của Koepka hướng dư luận vào một chủ đề khác sau giải. Thay vì tiếp tục ca thán về độ khó của sân, báo giới chuyển sang tìm hiểu lý do tại sao có những golfer, như Koepka hay Fleetwood, chỉ chơi tốt ở những sân khó và đánh có phần tệ ở các sân dễ.

Đó sẽ là câu hỏi khó có lời đáp chính xác về chuyên môn. Bởi như chính nhà vô địch Koepka thừa nhận, anh chiến thắng đơn giản vì cảm thấy hứng thú khi đánh ở sân khó.

Nhân Đạt