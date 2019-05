Brooks Koepka - kẻ chinh phục những major

Tân vương PGA Championship 2019 đã vô địch bốn lần chỉ trong tám sự kiện major gần nhất.

Brooks Koepka vô địch PGA Championship 2019 / Koepka gần như suy sụp sau bốn bogey liên tiếp

Những cơn gió vẫn gào thét, bầu trời tại Bethpage tối dần và "kẻ hủy diệt" Brooks Koepka lần đầu bộc lộ sự sợ hãi, theo cách đáng báo động. Đó là một diễn biến ở ngày thi đấu cuối PGA Championship hôm Chủ nhật 19/5 vừa qua. Koepka đã không thể giữ bình tĩnh sau bốn bogey liên tiếp dù vẫn chiếm đỉnh bảng. Làm sao để ngừng sự hoảng loạn lại khi đám đông xung quanh muốn tận hưởng cảnh tượng đó? Không ai có dấu hiệu đồng cảm với Koepka. Họ hô vang "DJ, DJ", tên viết tắt của Dustin Johnson, người bám sát Koepka lúc đó.

Koepka mừng chức vô địch major thứ tư trong sự nghiệp. Ảnh: AP.

Dư luận đang nhắc nhiều đến 74 gậy (par70) ở vòng cuối của Koepka – con số tệ nhất của một nhà vô địch PGA Championship kể từ năm 2004. Nhưng nhiều năm sau, sẽ ít ai nhớ Koepka từng nguy nan thế nào trong tám hố cuối giải, cũng chẳng ai quan tâm đến việc anh suýt đánh rơi lợi thế dẫn bảy gậy trước vòng 4. Những gì lịch sử ghi lại là Koepka đã vô địch tại sân Bethpage Black, có major thứ tư chỉ trong chưa đầy ba năm.

"Đó là chuỗi giải đấu điên rồ", Koepka nói bên chiếc Cup Wanamaker – phần thưởng cho nhà vô địch PGA Championship 2019. "Tôi đang cố gắng để nó không dừng lại".

Kể từ US Open 2017, trung bình cứ hai major tham dự thì Koepka vô địch một. Đó là dấu hiệu của một sự thống trị. Nếu không tính major, Koepka chỉ có hai danh hiệu PGA Tour khác. Đây là lý do mà đến trước PGA Championship năm nay, tài năng của anh không được nhiều người thừa nhận. Nhưng giải major tuần qua là dấu mốc lớn với Koepka. Nó không chỉ chứng kiến hàng loạt kỷ lục mà golfer gốc Nam Florida tạo ra, mà còn khiến hình ảnh của Koepka trong mắt giới mộ điệu trở nên rất khác. Tất cả giờ đây phải ngả mũ trước người duy nhất vô địch PGA Championship và US Open hai mùa liên tiếp.

Trước giải, khi nói rằng major là những giải dễ nhất để vô địch, Koepka nhận lại sự hoài nghi. Từ một golfer kiệm lời, anh bỗng trở nên tự tin trước truyền thông. Nhưng golfer 29 tuổi đã chứng minh những lời anh nói hoàn toàn có cơ sở.

Diễn biến vòng bốn PGA Championship 2019 Diễn biến vòng cuối PGA Championship 2019.

PGA Championship 2019 là một trải nghiệm cần có với Koepka, người không ngần ngại đặt mục tiêu sở hữu số major lên đến hai con số và thậm chí vượt qua Jack Nicklaus hay Tiger Woods. Sau ba vòng đầu, anh được mô tả như một cỗ máy, một con quái vật,.... Những gì có thể so sánh đều được mang ra để nói về sự hoàn hảo của Koepka.

Trong giai đoạn căng thẳng ở ngày cuối cùng, Koepka liên tục kiểm tra bảng điểm và cầu cứu sợ trợ giúp tinh thần từ caddie Ricky Elliott. Cuối cùng mọi chuyện cũng ổn. Koepka đã vô địch, dù không dễ dàng. Nhưng để là một kẻ thống trị vĩ đại ở major trong tương lai, anh cần một trải nghiệm như vậy. Một sự sợ hãi vừa đủ để Koepka nhận ra rằng ở major, không gì là không thể xảy ra.

"Đây là chức vô địch khiến tôi hài lòng nhất", golfer 29 tuổi chia sẻ. "Lên ngôi ở hố 18 là khoảnh khắc phấn khích nhất tôi từng có". Khác hẳn với vẻ lầm lì thường thấy, Koepka mừng chức vô địch PGA Championship theo cách cảm xúc nhất từ trước đến nay.

Khoảnh khắc vỡ òa của Koepka ở hố 18 vòng cuối PGA Championship 2019 Khoảnh khắc vỡ òa của Koepka ở hố 18 vòng cuối PGA Championship 2019.

Báo giới quốc tế bắt đầu đặt ra câu hỏi liệu đã đến lúc gọi Koepka là truyền nhân của Tiger Woods? Sự so sánh này khiến Koepka không vui. Khi ngồi trên ghế nhà trường, anh từng thần tượng "Siêu Hổ". Nhưng Tiger Woods, trong mắt Koepka hiện tại, là người mà anh sẽ phải vượt qua để đi đến thành công.

Woods từng thống trị làng golf trong thời gian dài và làm lu mờ những tài năng cùng thời như Phil Mickelson hay Ernie Els – những người đều đã có tên trong "Ngôi đền huyền thoại". Sau thời của "Siêu Hổ", chưa ai đủ khả năng tạo ra sự thống trị tương tự. Người hâm mộ từng kỳ vọng vào Rory McIlroy với những cú swing lôi cuốn, với bốn lần vô địch major trong 14 sự kiện tham dự đầu tiên. Họ cũng từng bị mê hoặc bởi Jordan Spieth – người giành ba major chỉ sau 11 lần tham dự, với short-game thông minh và ma thuật. Nhưng tất cả đều không thể duy trì được sự ổn định.

Koepka hiểu rằng anh không phải thần đồng như Woods, McIlroy hay Spieth. Hành trình đi đến thành công của anh cũng khác họ. Môn thể thao đầu tiên mà golfer số một thế giới chơi là bóng chày và mãi đến năm 12 tuổi anh mới theo đuổi nghiêm túc với golf. Koepka từng dính scandal ghi không đúng điểm ở scorecard, và không giành chiến thắng nào cho đến năm cuối đại học. Trước khi có được suất đấu ổn định trên Tour, anh từng phải lặn lội kiếm thu nhập bằng cách đánh giải ở những lục địa xa xôi.

Koepka giờ 29 tuổi, không còn trẻ và anh cũng không có nhu cầu trở thành thần tượng của bất cứ ai. Đích đến trong cả sự nghiệp của anh là trở thành một nhà vô địch major vĩ đại. Koepka bị ám ảnh bởi Jack Nicklaus và Tiger Woods, những người đang nắm giữ kỷ lục nhiều lần vô địch major nhất.

Điều mâu thuẫn nhất ở Koepka là anh có bốn major nhưng chỉ vô địch hai lần ở các giải PGA Tour khác. Woods ở một đẳng cấp khác hẳn những người cùng thời vì "Siêu Hổ" áp đảo các đối thủ trong cả mùa giải. Koepka không tạo ra sự lấn lướt đến vậy trong ba năm qua, vì dường như anh không quá bận tâm đến việc phát bóng ở các giải PGA Tour tại Orlando, Boston hay Dallas. Nhưng khi đến với major, sự tập trung và quyết tâm của Koepka tăng lên gấp nhiều lần. Vì anh luôn nghĩ rằng đẳng cấp của một golfer được thể hiện ở số major.

Chỉ khi thi đấu tại major, Koepka mới phát huy tối đa khả năng của anh. Ảnh: AP.

Ai cũng có thể nhớ Jack Nicklaus đang giữ kỷ lục 18 major, nhưng không nhiều người để ý ông thắng bao nhiêu sự kiện PGA Tour. 73 danh hiệu của Nicklaus không phải là nhiều nhất lịch sử làng golf, nhưng tên tuổi của huyền thoại 79 tuổi vẫn nổi bật hơn hẳn Sam Snead, người giữ kỷ lục 82 chức vô địch PGA Tour. Khi Tiger Woods giành major thứ 15 tại Masters tháng trước, mục tiêu tối thượng mà chủ nhân 81 danh hiệu PGA Tour nhắc đến là bắt kịp số major của Nicklaus, chứ không phải vượt qua Sam Snead.

Cũng như trong tennis, người hâm mộ đa phần nhớ rằng Roger Federer có 20 Grand Slam, Rafael Nadal có 17 còn Novak Djokovic sở hữu 15. Ít ai ngồi đong đếm số danh hiệu lớn nhỏ mà ba huyền thoại này giành được.

Chiến lược của Koepka rất rõ ràng: tập trung giành bằng được major. Anh thậm chí chia sẻ bí kíp của bản thân một cách công khai. Cách tiếp cận các giải đấu lớn của Koepka tương đối bảo thủ: tránh tối đa double-bogey, hạn chế putt ba gậy ở một hố và chờ các đối thủ mắc sai lầm.

"Sẽ có 156 golfer góp mặt và bạn phải xác định luôn rằng mình cần phải đánh bại khoảng 80 người", Koepka nói trước thềm PGA Championship 2019. "Một nửa trong số họ sẽ không chơi tốt và số đối thủ cạnh tranh giảm xuống còn 35. Trong số này, sẽ có những người không vượt qua được áp lực. Do đó, số ứng viên vô địch chỉ còn lại vài người và bạn chỉ cần chiến thắng họ".

Koepka đã chứng minh rằng anh không nói cho "vui miệng". Tiger Woods đã có một giải đấu rất tệ và không qua nổi nhát cắt. McIlroy và Spieth không thể cho thấy sự ổn định trong những năm gần đây. Còn người bạn thân Dustin Johnson vẫn luôn là ứng viên ở mọi giải đấu, nhưng chưa bao giờ cho thấy sự lạnh lùng và tàn nhẫn của một nhà vô địch major. Hai bogey trong ba hố cuối của Johnson không chỉ lấy đi cơ hội soán ngôi Koepka, mà còn là lời giải thích cho việc "DJ" đã về nhì ở cả bốn major khác nhau, nhưng mới một lần duy nhất vô địch.

"Tôi đã đi ăn tối với Koepka và cố gắng tìm hiểu những gì có trong bộ não đó", Graeme McDowell, nhà vô địch US Open 2010, chia sẻ. "Điều tôi nhận ra là một sự tự tin bẩm sinh và thuần khiết. Anh ấy tin vào bản thân một cách mãnh liệt".

Koepka luôn tin mình có thể thắng ở các giải major. Ảnh: AP.

Sự tự tin đó giúp Koepka làm được những điều phi thường. Thế giới từng ca ngợi Tiger Woods vượt qua chấn thương và sóng gió cuộc đời để trở lại và giành major thứ 15. "Siêu Hổ" xứng đáng với điều đó. Nhưng Koepka đáng ra cũng phải được nhắc đến như một tấm gương cho sự trở lại, khi năm ngoái, từ bờ vực giải nghệ, anh trở thành người đầu tiên bảo vệ danh hiệu US Open trong thế kỷ 21.

Koepka vô địch hai trong ba giải major anh dự trong năm 2018 – chiến tích được Nicklaus mô tả là "mùa major ấn tượng nhất lịch sử". Khi Masters – giải major đầu tiên – diễn ra vào tháng Tư, Koepka còn đang nằm dài trên ghế tựa và theo dõi giải đấu qua ti vi.

"Nếu có ai đó bảo với tôi khi đó rằng tôi sẽ vô địch hai trong ba giải major còn lại, tôi sẽ cười lớn", Koepka từng chia sẻ sau khi vượt qua Tiger Woods để đăng quang tại PGA Championship 2018. "Các bác sĩ đã làm tất cả để tôi thỏa mong ước được trở lại với sân golf. Và những gì diễn ra sau đó, chính tôi cũng không tin nổi".

Mùa thu năm ngoái, Koepka bắt đầu cảm thấy khó chịu ở cổ tay trái. Anh cố đánh tiếp một vài giải, cho đến khi mọi thứ tệ hơn. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy dây chằng ở cổ tay trái của Koepka bị rách rất sâu.

Từ chỗ sự nghiệp đang đi lên với chức vô địch major đầu tiên tại US Open, Koepka phải ngồi ngoài vô thời hạn. Golfer Mỹ không thể làm gì ngoài việc ngồi nhà xem TV, tăng tới 7 kg chỉ trong tháng đầu tiên. Anh chán đến mức chẳng buồn đọc hay xem những tin tức gì về golf nữa. "Bạn ở nhà, và có cảm giác như mình bị thế giới lãng quên", Koepka nhớ lại. Khi đó, bác sĩ khuyên Koepka cân nhắc việc giải nghệ.

Caddie của Koepka, Ricky Elliott hàng tuần vẫn lái xe đến nhà để theo dõi tình hình chấn thương của golfer 28 tuổi. "Cậu ấy gần như tuyệt vọng", Elliott nói. "Đó là kiểu chấn thương mà bạn không biết bao giờ mình mới có thể trở lại. Đó chính là điều tồi tệ nhất".

Caddie Elliott (phải) là trợ thủ đắc lực của Koepka trên hành trình vô địch bốn trong tám major gần nhất. Ảnh: AP.

Nhưng Koepka có lý do để không từ bỏ golf. Vài năm trước, trong buổi hội thảo giữa các golfer với đại diện các hãng thiết bị golf, các giám đốc điều hành thảo luận về một vài golfer trẻ mà họ nghĩ rằng có thể giành tới 10 major trong tương lai. "Điều đó sẽ không xảy ra đâu", Koepka nói lớn từ bàn cuối.

"Vậy ai có thể làm được?", mọi người hỏi lại. Koepka giơ tay.

"Nó rất quyết tâm với những gì nó muốn làm", ông Bob Koepka, cha của golfer 29 tuổi, chia sẻ. "Bác sĩ nói nó không thể chơi golf tiếp. Khi ai đó nói với nó rằng nó không thể làm gì đó, nó sẽ làm việc chăm chỉ hơn rất nhiều để làm điều đó".

Koepka bắt đầu theo dõi tin tức trở lại, chăm chỉ tập phục hồi, và đến sau giải Masters 2018, Koepka bắt đầu thấy cổ tay trái ổn hơn. Cuối tháng Tư, chỉ khoảng năm tuần trước US Open, nhà ĐKVĐ tiếp xúc trở lại với quả bóng.

US Open chính là giải major khó nhất của làng golf, khi liên tục đổi sân thi đấu qua từng năm, và tất cả đều là những sân đấu khó. Trước Koepka, trong suốt 75 năm, chỉ có đúng hai người vô địch được giải này hai lần liên tiếp. Năm 2018, Koepka trở thành người thứ ba. Anh vô địch với điểm +1, trong một giải đấu mà giới chuyên môn tập trung phân tích độ khó của sân đấu Shinnecock Hills, nơi chứng kiến mốc cắt lên đến +8.

Năm nay, thời tiết tại PGA Championship cũng khắc nghiệt như US Open năm ngoái. Gió mạnh lên tới 40 km/h và đôi khi kèm thêm cả mưa lạnh. Koepka lại vô địch, nhưng lần này dư luận đã không bất công với anh. Tất cả đều thừa nhận đẳng cấp của tân số một thế giới.

Mục tiêu của Koepka (trái) là vượt qua con số 15 major của Tiger Woods. Ảnh: Golfchannel.

Những bước tiến của Koepka đã không còn trở nên âm thầm. Anh nói sẽ đánh bại Tiger Woods và đã làm được, với 17 gậy cách đối thủ cùng nhóm tại PGA Championship 2019. Koepka cũng nói rằng vô địch major chẳng có gì khó và anh cũng đã chứng minh điều đó. Chỉ còn một tuyên bố cần thời gian để trả lời. Liệu anh có thể bắt kịp Woods và Nicklaus về số major? Đó sẽ là một chặng đường rất dài.

Nhưng với Koepka, không gì là không thể.

Nhân Đạt