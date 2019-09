Bi Nguyễn sợ thua trước khán giả Việt Nam

Nữ võ sĩ gốc Việt Bi Nguyễn bung sức ở hiệp cuối trong trận thắng điểm đối thủ Ấn Độ Puja Tomar tối 6/9.

"Tôi rất sợ thất bại trước mặt người hâm mộ Việt Nam. Vì vậy, tôi thăm dò đối thủ trong hai hiệp đầu. Tomar có cú đấm rất mạnh, và chỉ một sai lầm, tôi có thể làm khán giả thất vọng. Đến hiệp ba, tôi thấy tự tin hơn và đánh nhanh hơn. Tôi tự tin là cú đấm của mình mạnh hơn đối thủ. Không thể knock-out như tuyên bố, nhưng thắng đối thủ mạnh là quá tốt", Bi Nguyễn chia sẻ sau trận đấu tối 6/9.

Bi Nguyễn (trang phục trắng) chọn chiến thuật thận trọng, thăm dò Tomar trong hai hiệp đầu. Ảnh: Đức Đồng.

Bi Nguyễn, 29 tuổi, từng là một võ sĩ Muay Thái trước khi bước chân vào làng MMA. Cô nằm trong số ít những võ sĩ có thể thi đấu ở cả ONE Super Series (dành cho Kickboxing, Muay Thái) và ONE Championship (dành cho MMA). Trận đấu với Tomar là lần thứ ba Bi Nguyễn thượng đài ở ONE Championship, đấu trường MMA danh tiếng bậc nhất châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên cô thi đấu tại Việt Nam, kể từ khi bắt đầu đánh võ chuyên nghiệp. Sau khi thắng Tomar, võ sĩ bốn năm liền vô địch tán thủ Ấn Độ, Bi khóc và chắp tay cảm ơn sự cổ vũ của khán giả ở nhà thi đấu Phú Thọ, TP HCM.

"Tôi khóc không chỉ bởi chiến thắng mà còn là vì đã chờ thi đấu ở Việt Nam từ quá lâu. Khát khao ấy giờ mới thành hiện thực. Tôi muốn giành chiến thắng này tặng ba tôi. Ông rất thích võ thuật và luôn động viên tốt những ngày đầu. Giờ ba không còn nữa, nhưng tôi tin ông vẫn dõi theo mình. Nếu được thấy tôi thi đấu tại Việt Nam, chắc ba sẽ vui lắm", Bi Nguyễn nói tiếp.

Bi Nguyễn là con út trong gia đình có bảy người con. Gia đình cô chuyển sang California định cư khi Bi còn nhỏ. Nữ võ sĩ có tuổi thơ cơ cực và bỏ nhà ra đi năm 14 tuổi để đến Houston theo đuổi MMA. Tuy nhiên, khi bắt đầu tạo dựng được tên tuổi, cô phải chịu nỗi đau mất ba vào năm 2018 khi đang dự giải MMA thế giới.

Bi Nguyễn nghẹn ngào vì nhớ ba và niềm vui được thi đấu, chiến thắng trên quê hương Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.

Hạnh phúc khi giành chiến thắng trước người hâm mộ quê hương, Bi Nguyễn nhanh chóng đặt mục tiêu giành đai vô địch hạng Atomweight (dưới 48kg). Cô thổ lộ: "Mục tiêu lúc này của tôi là sự kiện ONE Championship vào tháng 11/2019, tại Manila, Philippines. Tôi biết mình cần thi đấu tự tin hơn ở những trận tới. Hy vọng tới khi ấy, tôi sẽ giành quyền dự trận tranh đai vô địch".

"Tôi rất thích không khí ở Việt Nam. Hy vọng tôi sẽ tiếp tục có cơ hội thi đấu ở đây, và một ngày nào đó sẽ có tiền mua nhà ở TP HCM", Bi Nguyễn vừa cười vừa nói. "Tôi cũng mong rằng qua những gì mình làm, nhiều cô gái Việt sẽ thử sức tại ONE Championship".

Thắng Nguyễn