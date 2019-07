Bayern thắng trận thứ hai liên tiếp tại ICC

Tiếp đà hưng phấn sau khi hạ Real Madrid, Bayern đánh bại AC Milan 1-0 hôm 23/7 tại ICC 2019.

Bayern 1-0 AC Milan / Real thua Bayern trong trận ra mắt của Hazard

Bayern Munich 1-0 AC Milan

Bàn thắng: Leon Goretzka 45'+3

Bayern nắm quyền chủ động trong trận đấu tại Kansas City, nơi Milan sớm cho thấy sự thua sút về đẳng cấp. Hầu hết pha tấn công của CLB Italy trong hiệp một đều không gây được nguy hiểm. Daniel Maldini, con trai của huyền thoại Paolo Maldini, cũng gây thất vọng với một cú sút vọt xà.

Khi hiệp một bước sang phút bù giờ thứ ba, Bayern trừng phạt Milan bằng một pha tấn công đơn giản. Sau đường chọc khe của Joshua Kimmich, tiền vệ Leon Goretzka sút nhẹ đánh bại thủ môn Donnarumma.

Goretzka ghi bàn duy nhất của trận đấu. Ảnh: Reuters

Trước khi hiệp một khép lại, Milan còn gặp vấn đề với chấn thương mắt cá chân của tân binh Theo Hernandez. Hậu vệ người Pháp phải rời sân lập tức, nhường chỗ cho Andrea Conti.

Những diễn biến trong hiệp hai không có nhiều thay đổi, nơi Bayern tiếp tục thể hiện sức mạnh của một nhà vô địch Bundesliga. Bayern lấn lướt ngay cả khi thay sáu cầu thủ.

Do kém may mắn, hai đội đều không ghi được bàn trong hiệp hai. Milan bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa với pha đối mặt hỏng ăn của Patrick Cutrone, trước khi trọng tài tước bỏ bàn thắng của Jann-Fiete Arp cho Bayern (do lỗi chạm tay) và nỗ lực của David Alaba (việt vị).

Trận thắng Milan là trận thứ ba của Bayern tại giải giao hữu tập huấn hè - ICC 2019, sau trận thua Arsenal 1-2 và thắng Real 3-1. Đội bóng của HLV Kovac còn ba trận giao hữu tại Đức trước khi bắt đầu mùa giải mới của Bundesliga.

Thanh Quý