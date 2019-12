Bắc Ireland hốt bạc nhờ The Open 2019

Sự kiện cuối trong bộ tứ major của làng golf đã tạo ra hơn 130 triệu USD cho nền kinh tế địa phương khi trở lại Bắc Ireland hồi tháng 7.

Theo nghiên cứu mới được công bố, Bắc Ireland hưởng dòng tiền trực tiếp hơn 58 triệu USD. Bên cạnh đó, quốc gia này còn được lợi ích về mặt tiếp thị điểm đến trị giá 48 triệu USD nhờ tổng thời lượng phát sóng về giải ở mức hơn 5.400 tiếng trên toàn cầu.

Nền kinh tế địa phương Causeway Coast có sân Royal Portrush được bơm khoảng 34 triệu USD nhờ đăng cai sự kiện. Riêng cơ quan du lịch golf Bắc Ireland có lợi 31 triệu USD về mặt giá trị quảng cáo tương đương.

Tại giải đấu lần thứ 148 của The Open Championship, diễn ra trên sân Royal Portrush, Shane Lowry là người ngôi vô địch. Đó là lần đầu tiên giải major lâu đời nhất thế giới trở lại Bắc Ireland sau 68 năm.

Lowry nâng cúp vô địch ở Royal Portrush hôm 21/7. Ảnh: Reuters.

Những con số nói trên được tính toán trong phạm vi một tuần diễn ra giải và không xét đến các lợi ích kinh tế phụ trội trong những năm tiếp theo.

Chủ trì tổ chức The Open là R&A (Royal & Ancient) – một trong hai cơ quan quản lý và phát triển golf thế giới, bên cạnh Hiệp hội Golf Mỹ (USGA). Năm nay, R&A đặt mục tiêu thu hút khán giả trẻ nhiều hơn. Thống kê sau sự kiện cho thấy, hơn 30.000 khán giả tuổi dưới 25 đến dự khán trực tiếp sự kiện, trong đó, có khoảng 21.000 người dưới 16 tuổi được miễn phí vé vào cửa nhờ chương trình Kids Go Free do R&A khởi xướng.

Tổng lượng khán giả thực địa đạt 237.750 người. Đây là con số kỷ lục với một kỳ The Open được tổ chức ở bên ngoài sân St. Andrews, nơi được xem là cái nôi của golf thế giới.

Hơn phân nửa số khán giả đến xem giải đến từ nước ngoài, trong đó cao nhất là các khu vực thuộc Liên hiệp Anh, kế đến là Cộng hoà Ireland. Lượng người đến từ Mỹ, Canada và Australia đạt gần 20.000 người. Đặc biệt, sau khi xem The Open năm nay, 83% khán giả cho biết họ có thể sẽ quay lại vùng Causeway Coast, Glens và Bắc Ireland nói chung trong hai năm tới.

Quốc Huy (theo Agif Asia)