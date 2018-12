Argentina và gánh nặng vinh quang ở Copa America 2016

Messi tập một mình, có thể lỡ trận mở màn Copa America / Di Maria: 'Argentina xứng đáng vô địch Copa America'

Từ sau khi Diego Maradona bị phát hiện dương tính với chất cấm trên đất Mỹ ở World Cup 1994 và bị trục xuất khỏi giải, bóng đá Argentina còn lại chỉ những nỗi buồn. Họ chưa bao giờ thiếu những ngôi sao hàng đầu, nhưng bao giờ cũng lỗi hẹn với vinh quang - dù đôi khi đã đến rất gần. Lionel Messi xuất hiện như truyền nhân xứng đáng nhất của Maradona, nhưng anh đã hai lần về nhì ở World Cup 2014 và Copa America 2015.

Cứ sau thất bại ở một giải đấu lớn, gánh nặng ở giải đấu tiếp theo lại tăng lên một chút. Đến với Copa America mừng lễ bách niên trên đất Mỹ, có thể những đội bóng hàng đầu không mang theo đội hình tốt nhất của họ, nhưng Argentina sẽ đến đó với những gì tốt nhất.

Copa America 1993 là giải đấu lớn gần nhất mà Argentina, của thế hệ tài năng như Batistuta, Simeone, Oscar Rugeri, Redondo... mang về một danh hiệu.

Lần gần nhất Argentina chạm tay vào một chiếc Cup đã cách đây 23 năm. Ở Copa America 1993, Gabriel Batistuta lập cú đúp, giúp Argentina hạ Mexico 2-1 ở chung kết. Sau giải đấu ấy, Argentina có năm lần vô địch U20 Thế giới và có hai HC vàng Olympic. Đội tuyển quốc gia của họ thì ba lần vào tới chung kết Copa America và một lần vào chung kết World Cup, nhưng danh hiệu thì vẫn lảng tránh nền bóng đá này.

Aguero, Messi và Di Maria chính là những cầu thủ đã giành HC vàng Olymic 2008. Bây giờ, cả ba đều đã tiến dần đến cái ngưỡng ba mươi, tức là thời gian không còn chờ họ nữa. "Không ai có thể nói Argentina thiếu những cầu thủ giỏi," Hugo Tocalli, HLV đội U20 Argentina hai lần gần nhất vô địch U20 thế giới, nói. "Nhưng vô địch thì chẳng bao giờ dễ dàng cả. Thể lực rất quan trọng. Các cầu thủ rất mệt sau một mùa giải dài, và vấn đề về vận may nữa".

Tocalli nói đến vận may. Trong 23 năm ấy, vận may quả là chuyện buồn dài tập với Argentina. World Cup 2014, Argentina vào chung kết, có nhiều cơ hội để kết liễu Đức, nhưng rốt cục thất bại với phút giây lóe sáng của cầu thủ vào thay người Mario Gotze. Đức có chút vậy may để tiến đến ngôi vương, Argentina không có. Đúng một năm sau đó, Argentina gục ngã trước Chile trong loạt sút luân lưu. Đấy là một chức vô địch đầy tranh cãi, khi Chile tận dụng tối đa ưu thế sân nhà và những quyết định tranh cãi của trọng tài để đi đến vinh quang, còn Argentina đã chơi thứ bóng đá tốt nhất của họ trong suốt một thời gian dài.

Argentina hiện tại có cái gì đó rất giống với Atletico Madrid của Diego Simeone, người con ưu tú của đất nước Argentina, người từng góp mặt trong chức vô địch cuối cùng của đội tuyển Argentina 23 năm về trước. Dưới bàn tay của Simeone, Atletico cũng vào hai trận chung kết Champions League để rồi thua cả hai. Một trong hiệp phụ, một trong thi sút luân lưu.

Vinh quang cứ mãi lẫn tránh Messi và Argentina suốt 23 năm qua.

Ở giai đoạn chuyển giao thế kỷ, Valencia gây tiếng vang với lối chơi phản công tuyệt đỉnh dưới bàn tay của Hector Cuper. Họ vào hai trận chung kết Champions League liên tiếp (2000, 2001) và... thua cả hai. Trong đó trận thua thứ hai diễn ra sau loạt sút luân lưu. Và Cuper chính là một người... Argentina.

Nghĩa là 23 năm qua, đã có quá nhiều lần điệu Tango lạc nhịp vào đúng những giờ phút then chốt nhất, khi người vũ công chuẩn bị thực hiện nốt những động tác khó cho một khúc vĩ thanh hoàn hảo. Nhưng khi tiếng nhạc tắt đi, tất cả những gì còn lại là tiếng thở dài tiếc nuối, cho một hành trình tốt đẹp nhưng dang dở.

Rồi thế hệ Messi, Aguero, Di Maria cũng phải giã từ sự nghiệp. Và sẽ không một ai nhắc nhở họ về những lần về nhì. Thế giới bóng đá xưa nay luôn vinh danh người đứng cao nhất, và quên đi giọt mồ hôi lẫn nước mắt của những kẻ chiến bại, dù đấy là những kẻ chiến bại vĩ đại.

Vì vậy, Messi và đồng đội lại một lần nữa phải chống lại cái định mệnh buồn ấy. Brazil sẽ không có Neymar, và với họ, giành HC vàng Olympic trên sân nhà, danh hiệu duy nhất là Selecao còn thiếu, mới là mục tiêu tối thượng. Uruguay đang hồi hộp với cái gân kheo của Luis Suarez. Colombia đến giải với một đội hình nhiều cầu thủ trẻ. Đấy là cơ hội tuyệt vời để Argentina giành lấy vinh quang.

Argentina có thể trông đợi vào nhiều cá nhân hơn một mình Messi.

Argentina không chỉ có Messi, Aguero, Di Maria. Họ còn có một Gonzalo Higuain, người đã ghi 36 bàn cho Napoli mùa vừa qua, phá vỡ kỷ lục ghi bàn tại Serie A đã tồn tại từ tận năm 1950 đến nay. "Tôi cảm thấy rất tự tin, chưa bao giờ tự tin đến thế. Khi cái đầu đã ổn, mọi thứ sẽ diễn ra rất tự nhiên," Higuain nói.

Vấn đề là Higuain ở Argentina sẽ rất khác với Higuain ở Napoli. Ở đó, Maurizio Sarri đặt trọn niềm tin vào anh. Ở đó, người Naples yêu mến anh vô cùng, với những cảm xúc mà họ chưa từng dành cho bất kỳ ai khác từ sau Maradona. Còn ở Argentina, đấy vẫn là đội bóng của Messi. Chẳng phải các HLV ruồng rẫy gì các ngôi sao khác. Nhưng việc trao đội tuyển lên vai Messi là một điều quá dễ dàng, bởi chính các đồng đội của Messi cũng tán thành điều đó. Nó là lựa chọn của các đời HLV Argentina, mà khởi đầu là... chính Maradona ở World Cup 2010.

Barcelona vừa suýt nữa bảo vệ thành công cú ăn ba, trong một hành trình mà vai trò của Messi không rực rỡ như chính anh trong nhiều năm. Phía trên anh có một Suarez chuyên săn bàn, một Neymar có nhiều không gian để biểu diễn kỹ thuật và thu hút sự chú ý. Messi ở dưới, tham gia nhiều hơn vào lối chơi và kiến tạo nhiều hơn là ghi bàn.

Vấn đề là HLV Gerardo Martino có dũng cảm xây dựng lối chơi dựa trên nhiều trụ cột tương tự Barca, hay là cứ biến Messi thành trung tâm của đội bóng. Ông không thiếu những cá nhân kiệt xuất để làm điều đó. Lựa chọn của Martino sẽ quyết định vận mệnh của Argentina tại giải lần này. Hai năm nữa cho một kỳ World Cup tiếp theo tại Nga là quá dài. Người Argentina muốn nhìn thấy đội nhà có một danh hiệu.

Vì nước mắt tango đã rơi quá nhiều rồi!

