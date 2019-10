APAC 2019 - sân chơi quá tầm của các golfer trẻ Việt Nam

Cả ba đại diện Việt Nam dự giải vô địch nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương (APAC) đều đạt kết quả dưới kỳ vọng.

Tại giải nghiệp dư trình độ cao uy tín nhất khu vực, Việt Nam có ba đại diện gồm Trương Chí Quân, Đặng Quang Anh và Nguyễn Bảo Long với mục tiêu vượt qua cắt loại. Cả ba trải qua hai ngày thử sân Sheshan, par72, ở Thượng Hải, nhưng dường như bị choáng ngợp bởi độ khó của sân.

Được mời tham gia công tác chuyên môn, trọng tài Bạch Cường Khang cho biết: "Sân thi đấu được thiết lập ở chuẩn khó hơn nhiều so với trong nước. Dù không lạ với tốc độ green ở mức 10,5 nhưng vị trí bẫy, địa hình, độ cao cỏ trong khu rough khiến các tài năng trẻ có phần bối rối trong lần đầu trải nghiệm".

Thể trạng không tốt khiến Quang Anh thi đấu sa sút.

Khi giải hạ màn, chỉ Bảo Long đạt mục tiêu ban đầu. Golfer này vào sâu bằng bảng điểm 75 gậy và 78 gậy (đạt điểm +8, trong khi vị trí cắt loại ở điểm +9). Nhưng vào vòng 3, Bảo Long đột ngột sa sút phong độ, hoàn tất 18 hố sau 90 gậy. Ở vòng cuối, nhà vô địch nghiệp dư nam quốc gia 2019 đánh 79 gậy rồi cán đích ở vị trí thứ 66 ở điểm +34, đứng cuối bảng xếp hạng chung cuộc. Trọng tài Bạch Cường Khang nhận xét: "Đạt mục tiêu đề ra, Bảo Long thi đấu có phần mất tập trung khiến kết quả các vòng sau không tốt".

Trên Bảo Long một bậc là Trey Shedlock ở điểm +25. Cách biệt giữa vị trí cuối so với đỉnh bảng lên đến 44 gậy. Yuxin Lin đạt điểm -10, thắng Takumi Kanaya ở đấu hố phụ và lên ngôi vô địch. Đây là lần thứ hai golfer này đăng quang (lần đầu vào năm 2017 ở điểm -14 khi giải được tổ chức tại New Zealand).

Quang Anh không may mắn trước giờ xuất trận. Tài năng sinh năm 2005 bị chấn thương lưng trong quá trình đánh tập. Anh dùng thuốc xịt giảm đau để tiếp tục thi đấu. Nhưng với thể trạng không ổn, Quang Anh lần lượt đánh 77 gậy và 78 gậy, kém hai điểm so với vị trí cắt loại.

Chí Quân đang đạt phong độ cao trước khi đến với giải. Anh cán đích ở vị trí T2 với điểm +1 và nhận danh hiệu "Golfer nghiệp dư hay nhất" tại Lexus Challenge hồi giữa tháng 9. Tuy nhiên, Chí Quân không cải thiện được thành tích so với những lần trước (2014-2017). Năm nay, anh bị cắt loại sau khi ghi bảng điểm 84-80 gậy. Trên thực tế, Chí Quân gặp trở ngại về tinh thần trước giờ ra trận. Caddie được phân công đi cùng anh vắng mặt mà không rõ nguyên nhân. Hệ quả, anh phải nhờ em trai làm caddie, và thi đấu loạn xạ trong những hố đầu.

Trương Chí Quân (phải) nhờ em trai làm caddie.

Bạch Cường Khang - trọng tài có chứng chỉ cấp 3 của Royal & Ancient (R&A) - phân tích: "Tâm lý thi đấu và chuẩn bị điểm rơi phong độ cũng là vấn đề lớn cần khắc phục. Khoảng cách trình độ giữa các tài năng trẻ trong nước so với bạn bè quốc tế còn quá lớn. Dù vậy, quy tụ được những gương mặt hàng đầu trong khu vực, đây là giải đấu bổ ích đối với quá trình phát triển của các đấu thủ nghiệp dư Việt Nam".

Chí Quân và Quang Anh là hai golfer Việt Nam có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới (WAGR). Họ nhờ đó được suất thi đấu chính thức theo tiêu chí của Ban tổ chức giải - Liên đoàn golf châu Á-Thái Bình Dương - áp dụng đối với quốc gia thành viên. Nguyễn Bảo Long nhận suất mời vì đạt thành tích tốt ở các giải trong nước có tính điểm WAGR.

APAC do Liên đoàn golf khu vực tổ chức thường niên từ năm 2009 với sự bảo trợ của giải major The Masters và R&A. Nhà vô địch nhận được suất đặc cách thi đấu ở The Masters và Open Championship, á quân được dự giải vòng loại tranh suất dự major cuối trong cùng năm.

Thành tích của đoàn Việt Nam qua các kỳ APAC 2019: Trương Chí Quân, Đặng Quang Anh bị cắt loại (MC), Nguyễn Bảo Long đạt vị trí 66 chung cuộc.

2018: Nguyễn Hùng Dũng, Nguyễn Phương Toàn: MC.

2017: Trương Chí Quân, Đỗ Lê Gia Đạt: MC.

2016: Trương Chí Quân chia sẻ vị trí thứ 46 (T46). Đỗ Lê Gia Đạt: MC.

2015: Trương Chí Quân: T58.

2014: Trương Chí Quân: MC.

Quốc Huy