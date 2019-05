Áo Vàng đổi chủ ở giải xe đạp Cup Truyền hình TP HCM

Cua-rơ đội VUS Nguyễn Trường Tài soán Áo Vàng từ tay Huỳnh Thanh Tùng (QK7) sau chặng 11 hôm nay 24/4.

Chặng đua đồng đội tính giờ với quãng đường 36km tại Tuy Hoà (Phú Yên) không có nhiều bất ngờ, với việc VUS TP HCM tận dụng sở trường và thị uy sức mạnh. Các tay đua chủ lực Mai Nguyễn Hưng, Sarda Javier, Nguyễn Trường Tài, Nguyễn Minh Việt, Trần Thanh Điền, Lê Văn Duẩn, Nguyễn Minh Luận đã thi đấu tốt, qua đó giúp đội đua của HLV Đỗ Thành Đạt đạt thành tích tốt nhất: 42 phút 47 giây, tốc độ trung bình 51,885 km/h.

Các tay đua của VUS TP HCM với lực lượng đồng đều đã giành ngôi nhất chặng đồng đội. Ảnh: Phạm Huy.

Huỳnh Thanh Tùng giữ Áo Vàng trước chặng đua sáng nay. Nhưng ê-kip Quân khu 7 của anh thiếu những tay đua mạnh và ít nhiều hạn chế về trang thiết bị, nên dù rất cố gắng, Thanh Tùng và các đồng đội chỉ về đích thứ sáu. Ê-kip An Giang rất nỗ lực, nhưng vẫn chịu thua TP HCM với 15 giây nhiều hơn. Đồng Tháp bất ngờ vượt qua Đồng Nai để vươn lên vị trí thứ ba.

Do thành tích đồng đội được tính vào cá nhân, nên Huỳnh Thanh Tùng đã đánh mất Áo Vàng vào tay Nguyễn Trường Tài. Ở cuộc đua năm 2015 và 2016, sau chặng đua đồng đội tính giờ tại Nha Trang, Trường Tài cũng chiếm được Áo Vàng, rồi bảo vệ thành công tới khi cuộc đua kết thúc. "Tôi rất vui khi giành được Áo Vàng hôm nay. Xin cám ơn các đồng đội đã hỗ trợ, chúng tôi sẽ quyết tâm để bảo vệ chiếc áo này cho đến khi kết thúc cuộc đua", anh chia sẻ.

Trường Tài soán Áo Vàng từ tay Huỳnh Thanh Tùng sau chặng đua đồng đội tính giờ. Ảnh: Phạm Huy.

Sau chặng đua tại Phú Yên sáng nay, VUS TP HCM bứt phá ngoạn mục trên bảng thành tích tổng. khi vươn lên dẫn đầu, bỏ xa An Giang 15 giây và Đồng Tháp 56 giây. Ê-kíp dưới trướng HLV Đỗ Thành Đạt này cũng có năm tay đua vượt lên xếp ở nhóm trên của bảng xếp hạng cá nhân.

Áo Xanh sau chặng đua này vẫn thuộc về Lê Nguyệt Minh (Mega Market), Áo Trắng do Nguyễn Quốc Bảo (Đồng Tháp) nắm giữ. Còn ngoại binh Pourseyed của An Giang vẫn mặc Áo Đỏ.

Tại đích sáng nay, HLV Lê Thành Liêm của An Giang bức xúc phản ứng gay gắt với Ban tổ chức. Ông cho rằng lực lượng an ninh đã để người dân và xe cộ chạy qua đường, khi các tay đua An Giang, vốn đang đi với tốc độ cao, phải giảm tốc độ, ảnh hưởng đến thành tích chung. Tuy nhiên, ông Liêm không gửi đơn kiện lên ban tổ chức.

HLV An Giang phản ứng BTC Cup HTV HLV An Giang trình bày bức xúc với Ban tổ chức và trọng tài. Video: Quang-Liêm.

Sáng mai 25/4, các tay đua thi đấu chặng 12 từ Tuy Hoà (Phú Yên) đi Nha Trang (Khánh Hoà) dài 120km.

Đông Huyền