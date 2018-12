Áo Đỏ Cup Truyền hình 2018 về tay chàng rể Việt

Một tay đua gặp nạn khi đổ đèo ở giải đua xe xuyên Việt 2018 / Tay đua TP HCM nén đau để thi đấu ở giải đua xuyên Việt

Sáng nay 18/4, Cup xe đạp Truyền hình TP HCM, đua chặng 18, từ Phan Rang đi Đà Lạt. Đường chỉ dài 120kilomet, nhưng các tay đua phải chinh phục hai ngọn đèo quan trọng nhất giải - Ngoạn mục và Frenn.

Do chưa có vị trí tốt ở cuộc đua, các cua-rơ Đồng Tháp, với sở trường leo đèo, không giấu giếm tham vọng đánh chiếm chiếc Áo Đỏ, dành cho Vua leo núi cũng như danh hiệu đồng đội. Đồng Tháp gặt hái thành công đầu tiên khi Nguyễn Tấn Hoài cán đích đầu tiên trên đỉnh đèo Ngoạn mục. Nhưng Loic Desriac (Đồng Nai) chứng tỏ vì sao anh đang mặc Áo Đỏ, khi kịp cán đích ngay sau Tấn Hoài.

Desriac khẳng định vị thế số một trong các chuyên gia leo núi ở Cup Truyền hình TP HCM 2018.

Sang đèo Prenn, một tay đua khác của Đồng Tháp là Phan Hoàng Thái cán đích đầu tiên trên đỉnh, nhưng Loic Desriac cũng về thứ tư. Kết quả này giúp Desriac đoạt luôn Áo Đỏ chung cuộc, vì anh hơn Nguyễn Tấn Hoài năm điểm, trong khi từ nay đến hết giải chỉ còn một ngọn đèo Phú Hiệp, nơi cua-rơ chinh phục đầu tiên chỉ được tối đa 4 điểm. Desriac là cựu tuyển thủ U23 xe đạp Pháp, nhưng sau đó lang bạt thi đấu các tour xe đạp lớn nhỏ ở Đông Nam Á. Hiện tại, anh có vợ là người Việt Nam, và cả gia đình sống tại TP HCM.

Sau khi cán đỉnh đèo Prenn, Phan Hoàng Thái kéo theo Javier (An Giang), Nito (Đồng Nai) về đích và giành ngôi thắng chặng. Thời gian người về đầu là 3 giờ 35 phút 13 giây, tốc độ trung bình 33,455km/h.

Áo Vàng Nguyễn Thành Tâm về thứ tư chặng, kém 19 giây so với tốp về đầu. Thành tích này giúp Thành Tâm giữ vững danh hiệu Áo Vàng. Đồng đội An Giang của Thành Tâm là Nguyễn Hoàng Giang cũng qua mặt Huỳnh Thanh Tùng, vươn lên xếp thứ nhì bảng thành tích cá nhân. Êkíp An Giang còn đoạt luôn ngôi đầu đồng đội của VUS TP HCM.

Ngày mai, Cup Truyền hình TP HCM đua chặng 20, vòng quanh hồ Xuân Hương (Đà Lạt) với lộ trình 51 kilomet.

Văn Thuận