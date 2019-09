Annop: 'Tôi cần may mắn để vượt qua Duy Nhất'

Golfer Thái Lan Annop Tangkamolprasert khao khát vô địch Lexus Challenge, dù cách đỉnh bảng Trần Lê Duy Nhất ba gậy trước vòng cuối.

"Tôi thiếu may mắn ở vòng ba", Annop Tangkamolprasert chia sẻ với VnExpress tối 18/9. "Ở hố đầu par4, cú đánh tiếp cận cờ của tôi không tốt, dẫn tới double-bogey. Khởi đầu kém may ảnh hưởng đến vòng đấu của tôi. Ở nửa sau vòng, tôi cũng nhiều lần gạt trượt đáng tiếc. Tôi sẽ cố gắng hết sức để bắt kịp người dẫn đầu ở vòng cuối. Hy vọng rằng ngày mai tôi sẽ may mắn hơn".

Annop (ảnh) từng đánh bại Duy Nhất tại FLC Vietnam Masters 2018. Ảnh: LXC.

Annop khởi đầu vòng ba với sáu gậy ở hố số 1. Golfer Thái Lan sau đó không mắc thêm sai lầm tương tự. Anh birdie ba lần và bogey ba lần ở phần còn lại của vòng. Nhà vô địch FLC Vietnam Masters 2018 khép lại vòng ba với điểm +2, đạt tổng điểm +3. Annop xếp T2 cùng Trương Chí Quân và Tăng Nhơn Phú – người đánh 64 gậy (par71) ở vòng ba.

"Thành tích của Nhơn Phú quả là khó tin", Annop nhận xét. "Laguna Lăng Cô là một sân đấu khó và bạn phải cần một chút xuất thần để đạt được thành tích đó. Tôi hài lòng với những gì bản thân đã thể hiện qua ba vòng. Điều quan trong là duy trì sự tập trung trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ở vòng cuối, mọi chuyện đều có thể xảy ra".

Annop cách đỉnh bảng Trần Lê Duy Nhất ba gậy trước vòng cuối Lexus Challenge – giải golf có tiền thưởng kỷ lục tại Việt Nam. Duy Nhất vừa vô địch FLC Vietnam Masters 2019 tháng trước. Nhưng đó là giải đấu mà golfer số một Việt Nam để đối thủ Park Sang Ho san lấp cách biệt sáu gậy ở vòng cuối. Duy Nhất, ở loạt play-off, vượt qua golfer Hàn Quốc tại hố phụ thứ hai.

Cái kết kịch tính tại Vietnam Masters tháng trước có thể mang đến sự tự tin cho Annop về một màn ngược dòng ấn tượng. Golfer Thái Lan đang xếp thứ hai trên bảng tiền thưởng ba mùa Vietnam Masters, với 291,5 triệu đồng. Nếu đăng quang tại giải đấu ở Lăng Cô, Thừa Thiên Huế, Annop sẽ bỏ túi 270 triệu đồng tiền thưởng cho nhà vô địch.

Nhân Đạt