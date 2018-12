Ánh Viên: ‘Olympic 2016 là giải đấu thất bại của tôi’

Ánh Viên chia tay Olympic 2016 / Ánh Viên hụt vé vào chung kết Olympic 2016 trong tích tắc

Ánh Viên thất vọng với bản thân mình khi không thể giành vé dự loạt bơi chung kết nào. Ảnh: Lâm Thỏa.

“Olympic Rio 2016 là giải đấu thất bại của tôi. Tôi sẽ phải nỗ lực hơn nữa trong tương lai để không lập lại thất bại tương tự. Tôi xin lỗi tất cả mọi người vì đã làm không tốt”, Nguyễn Thị Ánh Viên rớm nước mắt chia sẻ sau khi kết thúc phần thi ở vòng loại 200m hỗn hợp tối 8/8.

Ở nội dung này, Ánh Viên cán đích ở vị trí áp chót lượt ba, với thời gian 2 phút 16 giây 20, kém xa thành tích 2 phút 12 giây 33 mà cô lập ở Cup thế giới năm 2015. “Cảm giác khi bơi của tôi không tốt, vì vậy thành tích khá tệ”, Ánh Viên bày tỏ.

Ánh Viên được quyền tranh tài ở bốn nội dung tại Olympic Rio 2016 là 400m hỗn hợp, 400m tự do, 200m hỗn hợp và 200m tự do. Tuy nhiên, vào phút cuối kình ngư sinh năm 1996 quyết định bỏ nội dung 200m tự do.

VĐV quê Cần Thơ khởi đầu đầy khí thế ở nội dung 400m hỗn hợp. Cô về nhất ở loạt bơi thứ ba vòng loại với thời gian 4 phút 36 giây 85 - thành tích tốt chưa từng có của cô ở nội dung này. Kỷ lục cũ của Ánh Viên là 4 phút 38 giây 78 tại giải vô địch thế giới 2015 tại Kazan (Nga). Tuy nhiên, kình ngư của đoàn quân đội vẫn không thể giành vé vào bơi chung kết. Người cuối cùng trong nhóm tám người vào chung kết là Emily Overholt có thành tích 4 phút 36 giây 54 - chỉ tốt hơn 0,31 giây so với Ánh Viên.

Ánh Viên dừng bước ở Olympic 2016

Ở nội dung 400m tự do, Ánh Viên về cuối lượt bơi thứ hai vòng loại với thời gian 4 phút 16 giây 32, kém xa kỷ lục SEA Games mà cô đã lập năm 2015 trên đất Singapore là 4 phút 08 giây 66.

“Ở Olympic lần này tôi đặt kỳ vọng lớn sẽ giành vé vào bơi chung kết 400m hỗn hợp nhưng cuối cùng vẫn không thể nào làm được. Hai cự ly 400m tự do và 200m hỗn hợp thì tôi thực hiện rất kém so với năng lực của mình. Tôi sẽ trở lại tập luyện nhiều hơn nữa để chuẩn bị cho giải vô địch châu Á và giải vô địch thế giới”, Ánh Viên chia sẻ.

Lâm Thỏa