Ánh Viên kết thúc giải bơi tại Mỹ bằng tấm HC đồng

Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games thứ ba tại Mỹ / Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games tại giải bơi Mỹ

Mục tiêu của Ánh Viên là lọt được vào vòng chơi chung kết tại Olympic 2016. Ảnh: Đức Đồng

Hôm nay 6/6 là ngày thi đấu cuối cùng giải bơi lội tại Indianapolis (Mỹ). Ánh Viên ghi danh tranh tài ở hai nội dung là 200m hỗn hợp và 100m tự do.

Ở vòng loại nội dung 200m hỗn hợp, cô về đích sau 2 phút 15 giây 90, đứng thứ ba. Vào chung kết, kình ngư sinh năm 1996 thi đấu tốt hơn, cán đích sau 2 phút 15 giây 55, giành HC đồng. Tuy nhiên, thành tích này còn kém hơn rất nhiều so với màn trình diễn tại SEA Games 28. Trên đất Singapore, cô hoàn thành cự ly 200m hỗn hợp sau 2 phút 13 giây 53.

Nội dung 100m hỗn hợp, Ánh Viên đứng thứ 13 vòng loại với thời gian 56 giây 47. Vào chung kết, kình ngư Việt Nam cải thiện được thành 56 giây 16, đứng thứ sáu chung cuộc. Tại SEA Games 28, Ánh Viên giành HC bạc ở cự ly này với thành tích 56 giây 05.

Sau ba ngày thi đấu tại ndianapolis , Ánh Viên giành một HC vàng (400m hỗn hợp), hai HC đồng (200m tự do và 200m hỗn hợp). Đặc biệt, kình ngư Việt Nam phá ba kỷ lục SEA Games (400m hỗn hợp, 200m tự do, 400m tự do). Ngoài ra, cô còn đạt chuẩn A cự ly 200m tự do để có thêm suất bơi tại Olympic Rio 2016.

Lâm Thỏa