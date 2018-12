Ánh Viên chia tay Olympic 2016

Ánh Viên về chót ở lượt bơi loại 400m tự do Olympic 2016 / Thạch Kim Tuấn thất bại tại Olympic 2016

Nguyễn Thị Ánh Viên cán đích thứ bảy, trong số tám VĐV đua tranh ở lượt bơi này, với thời gian 2 phút 16 giây 20. Thành tích này kém xa kỷ lục cá nhân của cô: 2 phút 12 giây 33 lập ở Cup thế giới năm 2015.

Ánh Viên không thể hoàn thành mục tiêu giành quyền vào chung kết tại Olympic 2016. Ảnh: Reuters.

Kình ngư của Việt Nam khởi đầu không tốt, và nhanh chóng bị bỏ lại nhóm cuối sau 100m đầu tiên. Không thể tạo ra đột phá ở 100m cuối cùng, Ánh Viên đành chấp nhận về áp chót với gần sáu giây thua kém người về nhất Madeline Dirado (Mỹ). Cô chỉ đứng trên Ranohon Amanova (Uzbekistan). Ye Shiwen, đương kim vô địch và đang giữ kỷ lục Olympic ở nội dung này, về thứ ba ở lượt bơi này với thời gian 2 phút 10 giây 56. Ở ngày thi đấu đầu tiên, Shiwen thi đấu tệ và không thể bảo vệ chiếc HC vàng ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân. Thậm chí, kình ngư người Trung Quốc chỉ đứng thứ 27 ở vòng loại, kém xa Ánh Viên (thứ chín). Ánh Viên dừng bước ở Olympic 2016

Ánh Viên đã khởi đầu Olympic năm nay một cách ấn tượng. Cô phá kỷ lục cá nhân, về nhất đợt bơi thứ ba ở vòng loại nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ với thời gian 4 phút 36 giây 85. Thành tích này chỉ kém 0,31 giây so với người cuối cùng trong nhóm tám VĐV giành vé đi tiếp là Emily Overholt.

Tuy nhiên, cũng kể từ đó ngôi sao của bơi Việt Nam đã không giữ được phong độ. Cô đứng cuối lượt bơi thứ hai vòng loại 400m tự do sau 4 phút 16 giây 32 diễn ra hôm 7/8, và một ngày sau về thứ 33 trong số 40 VĐV tranh tài tại nội dung 200m hỗn hợp cá nhân.

Kết quả lượt bơi thứ ba, trong tổng số năm lượt bơi, ở vòng loại nội dung 200m hỗn hợp nữ. Ảnh chụp màn hình.

Cũng trong ngày thi đấu chính thức thứ ba của Olympic, tại vòng 1/16 nội dung kiếm chém cá nhân nữ, kiếm thủ Việt Nam Nguyễn Thị Lệ Dung thất bại với tỷ số 3-15 trước Kim Ji-Yeon. Kim vốn là đương kim vô địch thế giới, Olympic và ASIAD người Hàn Quốc.

Lệ Dung (phải) phải đối đầu với một đối thủ quá mạnh. Ảnh: Reuters.

Lệ Dung là VĐV kỳ cựu của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam, từng giành chín Huy chương vàng SEA Games, nhưng đây mới là lần đầu tiên cô bước ra sân chơi Olympic.

Kiếm thủ của Việt Nam đã khởi đầu ấn tượng, khi liên tục vượt lên dẫn 1-0 rồi 3-2. Tuy nhiên, khác biệt về đẳng cấp nhanh chóng được chứng minh. Kim ghi liền sáu điểm để thắng 8-3 trong hiệp một. Sang hiệp hai, kiếm thủ của Hàn Quốc ghi một lèo bảy điểm trong chưa đầy một phút để kết thúc trận đấu.

Ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ, Tạ Thanh Huyền và Hồ Thị Lý phải đấu play-off tranh vé vớt vào bán kết.

Sau 500m đầu tiên, Tạ Thanh Huyền - Hồ Thị Lý vượt lên thứ hai với thành tích 1 phút 41 giây 29. Tuy nhiên, bộ đôi của Việt Nam không duy trì được lợi thế và kết thúc 2000m với thời gian 7 phút 29 giây 91, đứng cuối cùng trong lượt đấu của mình.

Thanh Huyền và Hồ Thị Lý. Ảnh: Reuters.

Do gió to nên hôm nay môn rowing mới được tổ chức. Đôi chèo người Việt Nam đấu ở lượt thứ hai, với các đối thủ là đương kim vô địch thế giới Sophie MacKenzie - Julia Edward (New Zealand), Ayami Oishi - Chiaki Tomita (Nhật Bản), Ilse Paulis - Maaike Head (Hà Lan), Ionela-Livia Lehaci - Gianina Beleaga (Romania).

Ở nội dung này có 20 đội tham dự vòng loại, chia thành bốn lượt đấu. Hai đội dẫn đầu được vào thẳng bán kết, trong khi ba đội đứng sau thi đấu vòng loại thứ hai diễn ra vào ngày 9/8.

Vĩnh San