Andrea Dovizioso: Ngôi sao cô đơn của MotoGP

Andrea Dovizioso sinh ngày 23/3/1986 tại Forlimpopoli, Italy. Anh khởi đầu sự nghiệp đua xe bằng một cuộc cá cược với bố, khi mới bốn tuổi. Ở lứa tuổi đó đa số trẻ em còn chật vật với những chiếc xe đạp bốn bánh (có gắn hai bánh hỗ trợ phía sau), nhưng Andrea đã cược với bố rằng cậu có thể chạy xe đạp hai bánh, đổi lại bố phải mua cho một chiếc moto nhỏ. Andrea là người thắng cược và cậu "bước vào" thế giới tốc độ từ đó.

Niềm đam mê đua xe của Dovizioso được hun đúc từ thuở thơ bé.

Andrea bắt đầu sự nghiệp đua xe năm bảy tuổi. Khi ấy, anh tham gia vào các cuộc đua ở địa phương và mang số 34 - con số để vinh danh thần tượng Kevin Schawantz. Năm 1994, anh tham gia giải vô địch đua Moto mini và về đích với vị trí thứ năm. Anh hai lần giành ngôi vô địch ở các mùa giải sau đó. Trong những năm tháng ấy, Andrea không chỉ giỏi về khoản đua xe mà còn là một cầu thủ bóng đá khéo léo và đầy kĩ năng. Cho đến năm 2000, Andrea quyết định dồn toàn bộ sức lực cho sự nghiệp trên đường đua.

Năm 2002, Dovizioso tham gia thể thức 125cc với đội đua Scot Honda. Hai năm sau, anh giành chức vô địch thể thức này ở tuổi 16 với tám lần giành pole và bốn chiến thắng chặng. Mùa giải tiếp theo, khi lên đua thể thức 250cc, khán giả một lần nữa được chứng kiến tài năng và tốc độ đáng kinh ngạc của anh. Lần này vẫn là cùng đội Scot Honda. Anh giành được danh hiệu “Tay đua tân binh của năm” với năm podium và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba. Andrea tiếp tục đua ở thể thức này thêm hai năm với cuộc cạnh tranh quyết liệt cho ngôi vô địch, nhưng cả hai lần anh đều về sau Jorge Lorenzo.

Năm 2008, Andrea Dovizioso chuyển lên Moto GP cùng với đội đua anh đã gắn bó sáu năm qua Scot Honda. Khởi đầu của Andrea có thể xem là mỹ mãn khi anh vượt mặt Rossi và cán đích ở vị trí thứ tư ngay tại chặng đầu tiên của mùa giải. Anh nhiều lần về đích ở vị trí thứ tư và thứ năm tại các chặng đua sau đó. Podium đầu tiên của Dovizioso ở MotoGP diễn ra ở Sepang khi anh về thứ ba chung cuộc. Năm ấy, anh giành vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng, vị trí cao nhất mà các đội đua vệ tinh có được. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Honda tiếp tục giữ anh lại trong mùa giải 2009, thế nhưng những pha ngã xe liên tiếp trong suốt mùa giải khiến Andrea mất vị trí thứ năm vào cuối mùa chỉ với một điểm hơn kém.

Tay đua người Italy gia nhập đội nhà máy Repsol Honda mùa giải 2010 và có bảy lần lên bục, hứa hẹn nhiều triển vọng cho việc cạnh tranh chức vô địch. Anh luôn nằm trong top 5 tay đua nhanh nhất và kết quả là mùa đó anh tiếp tục đáp cánh ở vị trí thứ năm chung cuộc.

Tay đua người Italy luôn được chờ đợi có thể tạo nên những khác biệt.

Năm 2011, Andrea gia hạn hợp đồng với Repsol Honda. Anh đua cạnh hai người đồng đội là Casey Stoner và Dani Pedrosa. Đây được xem là mùa giải thành công nhất của Dovizioso ở MotoGP khi anh giành bảy podium với bốn trong số đó là vị trí cán đích thứ hai. Dù đã đạt được phong độ tốt, Dovizioso vẫn phải đứng trước một quyết định khó khăn vào cuối mùa: trở lại đội đua vệ tinh của Honda hay chờ đợi cơ hội đua chính khi Honda quyết định quay lại với đội hình hai tay đua. Sau cùng, Andrea đã đưa ra một lựa chọn khá bất ngờ là chuyển đến đội đua vệ tinh Tech 3 Yamaha.

Dù đó là đội vệ tinh mạnh nhất ở Moto GP trong năm 2012, cả Dovizioso lẫn Crutchlow (đồng đội của anh ở Tech 3 Yamaha lúc bấy giờ) vẫn không thể cạnh tranh nổi với hai đội nhà máy quá mạnh là Honda và Yamaha. Anh sáu lần về thứ ba tại mùa giải và về đích ở vị trí thứ tư cả mùa. Andrea tiếp tục ở lại Tech 3 Yamaha thêm một năm, sau đó chuyển đến đội nhà máy Ducati, thay thế vị trí của người đồng hương Valentino Rossi đã qua Yamaha.

Kết quả ở Ducati ở mùa giải 2013 khá bết bát với Andrea. Anh không đạt bất cứ podium nào và thành tích tốt nhất chỉ là vị trí thứ tư ở Le Mans. Mùa giải 2014 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của tay đua người Tây Ban Nha, Marc Marquez, khiến Andrea phải quay về với vị trí thứ năm quen thuộc. 2015 là mùa giải khởi sắc nhất của Dovizioso trong ba năm đua cho Ducati khi anh giành được năm podium và một pole cho cả mùa.

Dovisiozo đang không có may mắn lúc này.

Mùa giải 2016 chỉ mới diễn ra năm chặng và dường như may mắn không đứng về Andrea. Anh đánh rơi podium ở Río Hondo do pha va chạm với người đồng đội ở Ducati là Andrea Iannone, một chặng bỏ cuộc do một pha va chạm khác với Dani Pedrosa, rồi lại một chặng bỏ cuộc do lỗi động cơ. Chặng đua chủ nhật vừa qua vẫn là một chặng đua thất bại khi Dovisiozo mắc phải sai lầm lúc vào cua dẫn đến pha ngã xe đáng tiếc trong lúc đang chiến đấu cho vị trí thứ hai.

Thế nhưng, người hâm mộ vẫn có quyền hy vọng vào Dovisiozo, nếu anh kịp thời khắc phục những nhược điểm trên đường đua cũng như lấy lại phong độ vốn có. Bởi, mỗi mùa giải ở MotoGP luôn có những chuyển biến không thể lường trước.

Thảo Giang