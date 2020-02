Al Howie - quái kiệt chạy ultramarathon

Sri Chinmoy marathon do Chinmoy Kumar Ghose, thầy tâm linh người Ấn Độ, sáng lập từ năm 1985 để các runner khám phá giới hạn bản thân và vượt qua. Giải chạy diễn ra trong nhiều ngày, thường vào tháng Sáu tới tháng Tám. Đường chạy thường là vòng lặp quanh một khu dân cư ở New York City. Giải chạy chỉ có cự ly 1.000 dặm (hơn 1.600 kilomet) trong hai năm đầu tiên, sau đó có thêm hai cự ly 700 dặm (hơn 1.100 kilomet) và 1.300 dặm (hơn 2.100 kilomet). Năm 1996, giải có thêm cự ly 2.700 dặm (4.345 kilomet). Tại lễ trao giải năm 1996, Sir Chinmoy thông báo giải tiếp theo có thêm cự ly 3.100 dặm (4.989 kilomet) và đây là cự ly duy nhất còn được tổ chức. Với cự ly này, người tham gia cần hoàn thành 5.649 vòng chạy quanh khu phố có tổng chiều dài 883 mét, từ 6h sáng đến nửa đêm, trong 52 ngày Terry Fox (1958 – 1981) là vận động viên, nhà hoạt động nhân đạo và nhà vận động nghiên cứu ung thư người Canada. Ông phải cắt bỏ một chân vì một dạng ung thư xương. Ông vẫn đeo chân giả và thực hiện một cuộc chạy xuyên Canada để quyên tiền và kêu gọi sự chú ý đến nghiên cứu chữa trị ung thư. Căn bệnh ung thư di căn khiến Fox phải chấm dứt cuộc hành trình sau 143 ngày, 5.373 kilomet. Fox qua đời sau đó nhưng nỗ lực của ông để lại một di sản lâu dài ở tầm quốc tế: giải Terry Fox Run. Terry Fox Run tổ chức lần đầu năm 1981 tại Canada và hiện diễn ra thường niên tại hơn 60 nước, trở thành một trong những hoạt động một ngày quyên góp nghiên cứu chữa trị ung thư lớn nhất thế giới. Stephen Charles "Steve" Fonyo Jr., sinh năm 1965, là runner người Canada phải bỏ một chân khi 12 tuổi vì ung thư. Nối gót Fox, ở tuổi 18, năm 1984, ông quyết định chạy xuyên Canada trong hành trình tên Journey for Lives để quyên góp cho hoạt động nghiên cứu ung thư và hoàn thành trong 425 ngày, huy động được 14 triệu đôla Canada.