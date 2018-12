AFC đổi trọng tài bắt chính trận chung kết Việt Nam - Uzbekistan

Trang Sina đưa tin, AFC quyết định hủy tổ trọng tài do ông Mã Ninh dẫn đầu, điều khiển trận chung kết Việt Nam - Uzbekistan. Theo nhật báo Trung Quốc, lý do được AFC đưa ra là để đảm bảo an ninh cho trận đấu quan trọng nhất giải.

Bắt thay trọng tài người Trung Quốc sẽ là ông Ahmed Al-Kaf, người đã cầm còi trận Việt Nam hòa Syria với tỷ số 0-0 tại lượt đấu cuối vòng bảng.

Mã Ninh không điều khiển trận chung kết Việt Nam - Uzbekistan. Ảnh: Sina.

Ông Al-Kaf, sinh năm 1983, là trọng tài FIFA từ năm 2010. Ông từng điều khiển một số trận đấu tại AFC Champions League.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, Al-Kaf mới chỉ điều khiển một trận đấu. Giống Mã Ninh, trọng tài Al-Kaf được AFC cho vào danh sách rút gọn, những người đủ điều khiển trận cầu quan trọng nhất.

Trọng tài người Oman từng có một quyết định gây tranh cãi hồi năm 2014, tại trận đấu giữa Malaysia và Singapore ở AFF Cup. Al-Kaf trao một quả phạt đền gây tranh cãi cho Malaysia ở phút bù giờ thứ ba. Safiq Rahim thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 2-1, giúp "Những chú hổ" vượt qua đối thủ để vào bán kết.

Thắng Nguyễn