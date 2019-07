Adam Peaty phá kỷ lục thế giới 100 mét ếch

Kình ngư người Anh về nhất sau 56,88 giây ở bán kết nội dung sở trường, giải bơi lội VĐTG tại Hàn Quốc hôm 21/7.

Peaty trở thành kình ngư đầu tiên bơi 100 mét ếch dưới 57 giây. Trong khi kình ngư có thành tích tốt thứ hai trong lịch sử là Ilya Shimanovich với 58,29 giây. Anh đã phá kỷ lục thế giới nội dung này năm lần liên tiếp, bắt đầu từ giải vô địch Anh tháng 4/2015 với 57,92 giây.

Peaty xuất phát ở bán kết hai (heat 2), làn số bốn. Kình ngư 24 tuổi vượt lên dẫn đầu sau khoảng 30 mét, và từ đó không bị vượt qua. Anh kết thúc 50 mét đầu với 26,63 giây, nhanh hơn người thứ hai Fabio Scozzoli 0,79 giây.

Chung cuộc, Peaty nhanh hơn người về thứ hai của heat 2 - James Wilby - 1,95 giây. Sau khi cán đích, kình ngư Anh nhận được tràng pháo tay từ đối thủ người Nhật Bản - Yasuhiro Koseki.

Peaty không có đối thủ ở các cự ly ngắn bơi ếch. Ảnh: Guardian.

Peaty đang là đương kim vô địch thế giới nội dung 50 mét và 100 mét ếch. Anh cũng đang giữ kỷ lục 50 mét ếch với 25,95 giây.

Peaty sẽ bơi chung kết 100 mét ếch tối nay 22/7. Còn nội dung 50 mét ếch khởi tranh ngày mai.

Giải bơi lội thế giới diễn ra từ 12/7 đến 28/7 tại Gwangju (Hàn Quốc), với 192 đoàn tham dự. Việt Nam có bảy kình ngư dự giải, đó là Nguyễn Thị Ánh Viên (400 mét tự do, 200 mét hỗn hợp, 400 mét hỗn hợp), Nguyễn Huy Hoàng (200 mét bướm, 800 mét tự do, 1500 mét tự do), Nguyễn Paul Lê (50 mét ngửa, 50 mét bướm), Nguyễn Hữu Kim Sơn (400 mét tự do), Phạm Thanh Bảo (200 mét ếch), Trần Hưng Nguyễn (400 mét hỗn hợp) và Lê Thị Mai Thảo (200 mét bướm).

Xuân Bình (theo FINA)