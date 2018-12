9 golf thủ Việt Nam tham dự vòng chung kết giải WAGC thế giới

Vòng chung kết WAGC 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 4/5 tại sân golf của Malaysia. Đây là nơi từng diễn ra các giải golf lớn trên thế giới như TPC Kuala Lumpur, The Mines Resort and Golf Club, Templer Park Country Club và Tropicana Golf and Country Resort.

Đội tuyển golf Việt Nam các mùa giải trước đã đạt được nhiều thành tích. Năm 2016, Việt Nam vượt qua 40 đội tuyển khác để giành vị trí Á quân. Chỉ một năm sau đó, Việt Nam đã xuất sắc đạt danh hiệu vô địch WAGC 2017. Năm nay, các golf thủ nước nhà đặt mục tiêu giữ vững ngôi vô địch với quyết tâm cao nhất.

Để biết thêm thông tin chi tiết về giải đấu, truy cập website: wagc.vinpearl.com

Thùy Linh