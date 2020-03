5.000 người đăng ký giải chạy ảo 'Tôi an toàn'

Hơn một tuần mở cổng, thử thách chạy ảo đầu tiên của V-Race đạt số lượng 5.000 vận động viên và hơn 100 nhóm.

Con số trên được tính đến sáng ngày 26/3, sau 9 ngày kể từ khi công bố giải. Trong số 100 nhóm chạy, nhiều nhóm có số lượng trên dưới 100 thành viên.

Hình thức đăng ký dễ dàng, miễn phí tham gia và chạy không giới hạn địa điểm, thời gian là những lý do khiến thử thách đầu tiên của V-Race thu hút đông đảo vận động viên.

Bên cạnh đó, thông điệp "Tôi an toàn" nhận được sự ủng hộ của nhiều runner. Trong bối cảnh Covid-19 khiến hàng loạt giải lớn nhỏ bị hoãn huỷ, các runner phải tạm gác kế hoạch tập luyện. Giải chạy ảo "Tôi an toàn" đem đến sân chơi hợp thời cho cộng đồng. Không cần tụ tập nơi đông người, họ có thể chạy một mình ở bất cứ đâu mà vẫn có thể đua cùng các runner khác và đóng góp vào thành tích chung cho nhóm của mình.

Nguyễn Hoàng Anh Vũ (24 tuổi, Hà Nội), tập luyện mỗi ngày tại đường ven sông Tô Lịch để chuẩn bị cho V-Race.

V-Race do báo điện tử VnExpress tổ chức, khởi động từ ngày 17/3 với sự đồng hành của Tập đoàn Hưng Thịnh, gồm hàng loạt các giải chạy nhỏ mà "Tôi an toàn" là thử thách đầu tiên. V-Race kỳ vọng thu hút sự tham gia của khoảng 35.000 vận động viên trong năm nay. "Tôi an toàn" không giới hạn số lượng đăng ký đến thời điểm đóng cổng vào 11h59 ngày 31/3.

Thời gian cuộc đua diễn ra từ 12h ngày 31/3 đến 12h ngày 21/4. Kết quả sẽ được ban tổ chức tổng hợp và trao thưởng từ 21/4 đến 21/5. Vận động viên có thể lựa chọn chạy tích luỹ theo 4 cự ly: 42 km, 64 km, 100 km và 150 km, không giới hạn số lần để tích luỹ đủ số quãng đường đăng ký. Tốc độ trung bình yêu cầu từ 3 phút/km đến 12 phút/km (pace 3:00 đến 12:00).

Nền tảng V-Race của VnExpress tích hợp với ứng dụng Strava để ghi nhận kết quả. Khi hoàn thành đăng ký thông tin trên trang V-Race, người chơi cần kết nối tài khoản với ứng dụng Strava.

Hiện VnExpress Marathon là nhà tổ chức giải chạy chuyên nghiệp. Bên cạnh V-Race, VnExpress còn tổ chức 3 giải chạy lớn trong năm 2020 gồm VnExpress Marathon Quy Nhơn (ngày 7/6), VnExpress Marathon Hanoi Midnight (đêm 22/8) và VnExpress Marathon Huế (6/9). Riêng giải chạy ảo V-Race dự kiến thu hút sự tham gia của khoảng 35.000 người trong năm nay.

Thành Dương