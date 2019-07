300 golfer tham dự giải các CLB tại TP HCM

Giải đấu thu hút 25 CLB lần đầu tiên được tổ chức tại sân Tân Sơn Nhất, TP HCM.

Ban tổ chức họp công bố về giải đấu lần đầu được tổ chức ở phía Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Giải golfer các CLB phía Nam được tổ chức vào ngày 20/8 quy tụ 25 CLB (một CLB nữ) tại TP HCM và các tỉnh lận cận như Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương.

Giải thi đấu gậy tính heo handicap, mỗi CLB sẽ có 12 golfer được chia làm ba bảng đấu. Bảng A gồm bốn golfer (HDC 0-14), bảng B gồm bốn golfer (HDC 15-20), bảng C gồm bốn golfer (HDC 21-28). Điểm âm cắt tối đa cho các bảng là -3.

Đội vô địch sẽ được tặng một chuyến du đấu golf tại nước ngoài cho cả 12 thành viên. Ở giải thưởng hole in one sẽ có 2 xe hơi Volkswagen tại hố số 8D và hố 5A trị giá gần 4 tỷ đồng. Ngoài ra còn nhiều hole in one khác bằng tiền mặt tương ứng tại các hố trên sân.

Đông Huyền