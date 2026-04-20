Thể thao kết nối cộng đồng doanh nghiệp sơn, mực in, hóa chất

Giải Pickleball Sơn - Mực in - Hóa chất miền Bắc mở rộng 2026 là một trong những hoạt động thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp gắn kết, minh bạch, hợp tác hiệu quả.

Ngành sơn, mực in và hóa chất tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu, mở rộng cả về quy mô lẫn mức độ liên kết trong chuỗi cung ứng. Số lượng doanh nghiệp tăng lên, mạng lưới đối tác ngày càng đa dạng, kéo theo nhu cầu giao lưu, kết nối, hợp tác. Thực tế ấy khiến Hiệp hội ngành đứng trước yêu cầu mới: cần có những không gian tương tác khác biệt - nơi doanh nghiệp có thể gắn kết theo cách tự nhiên hơn, nhưng vẫn đảm bảo tính tổ chức, định hướng rõ ràng.

Hơn 100 vận động viên chụp lưu niệm ngày 19/4. Ảnh. Ban tổ chức

Giải Pickleball Sơn - Mực in - Hóa chất miền Bắc mở rộng lần thứ nhất tại Hà Nội hôm 19/4 được thiết kế dựa trên yêu cầu này. Sân chơi được định vị là "điểm chạm" giúp kết nối các mắt xích trong chuỗi giá trị: từ nhà sản xuất, nhà cung cấp nguyên liệu đến đơn vị phân phối, khách hàng.

Sự kiện quy tụ hơn 100 vận động viên từ hơn 50 doanh nghiệp trong lĩnh vực sơn, mực in, hóa chất cả nước. Ban tổ chức chọn pickleball vì môn thể thao này dễ tiếp cận, linh hoạt về độ tuổi lẫn trình độ, đồng thời đảm bảo mọi doanh nghiệp đều có thể hòa nhập.

Các vận động viên đoạt giải. Ảnh. Ban tổ chức

Trong phần phát biểu mở màn, ông Vũ Tiến Dũng - đại diện ban tổ chức - nhấn mạnh doanh nghiệp trong ngành đang chuyển đổi mạnh mẽ, tiên phong sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường, giảm hàm lượng VOC, đồng thời cải tiến quy trình sản xuất nhằm tiết kiệm năng lượng và kiểm soát rủi ro. Tuy nhiên, các nỗ lực này vẫn thiếu sự liên kết để tạo thành chuẩn mực chung cho toàn ngành.

"Chúng tôi xác định rõ mục tiêu giải đấu không dừng lại ở một hoạt động thể thao đơn lẻ mà tạo ra không gian kết nối thực chất cho cộng đồng doanh nghiệp trong ngành", ông Dũng nói. Ông cho biết thêm, khi các đơn vị có cơ hội gặp gỡ trong môi trường cởi mở, minh bạch và mang tính tương tác cao, các mối quan hệ hợp tác sẽ được hình thành tự nhiên, bền vững hơn. Đồng thời, việc xây dựng phong trào pickleball cũng là cách mở ra nền tảng giao lưu dài hạn - nơi các công ty vừa cạnh tranh, vừa đồng hành, chia sẻ và cùng phát triển.

Ông Vũ Tiến Dũng nói về vai trò của giải đấu. Ảnh. Ban tổ chức

Cũng theo ban tổ chức, việc thiết kế nội dung thi đấu theo nhiều nhóm trình độ không đơn thuần nhằm đảm bảo tính công bằng, mà còn tạo điều kiện để mở rộng phạm vi tương tác giữa các doanh nghiệp ở nhiều quy mô, cấp độ. Đây là yếu tố quan trọng để hình thành các kết nối đa chiều, từ doanh nghiệp đầu chuỗi đến các đơn vị trung gian lẫn đối tác phân phối.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng ngày càng đòi hỏi tính minh bạch và đồng bộ, những tương tác này mang lại giá trị vượt ra ngoài hoạt động thể thao. Doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận trực tiếp đối tác tiềm năng, cập nhật xu hướng thị trường từ góc nhìn thực tiễn, đồng thời nhận diện những điểm nghẽn trong liên kết chuỗi.

Bà Nguyễn Thị Bạch Yến (thứ tư từ trái qua) - Chủ tịch Hiệp hội Sơn và Mực in Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức. Ảnh: BTC

"Từ góc độ dài hạn, đây là bước dịch chuyển từ kết nối đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái ngành. Khi các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh mà còn chủ động hợp tác và chia sẻ thông tin, một nền tảng phát triển mới sẽ dần được hình thành, nơi hiệu quả không đến từ từng mắt xích riêng lẻ, mà từ mức độ liên kết của toàn bộ chuỗi giá trị", người đại diện lý giải.

Tham gia sự kiện, nhiều vận động viên từ 50 doanh nghiệp đồng tình với quan điểm: đây là sự kiện thể thao cấp ngành, tuy nhiên dưới góc nhìn quản trị, những nền tảng kết nối như vậy sẽ đóng vai trò như không gian kết nối, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, minh bạch, tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

(Nguồn: Hiệp hội Sơn và Mực in Việt Nam)